鑒於市場對AI產業疑慮未散，加上輝達高層異動，導致近日相關供應鏈股估值修正，台股昨（18）日險守40,000點大關。法人表示，AI發展趨勢不變，台系供應鏈可望持續受惠，投資人若擔心波動風險，可透過台股平衡基金來因應。

觀察今年來台股平衡基金表現，前十名績效幾乎都還守在30%以上，表現最佳的群益平衡王基金今年來累積報酬達43.5%，緊追在後的聯邦金鑽平衡基金為43.47%，表現亦是亮眼。

投信發行台股平衡基金表現

其他上榜的產品還有群益安家基金、野村平衡基金、摩根平衡基金、群益真善美基金等。

群益平衡王基金經理人鄭秉倫表示，這波台股修正主要受到美國期中選舉共和黨失利，引發市場對於AI資料中心政策變動的預期，再加上AI晶片龍頭高層異動、AI資本支出延後等等因素拖累，在不確定性增溫下，引發獲利調節壓力，不僅美股波動加劇，台股也同樣震盪回檔。

鄭秉倫指出，短期來自外部情緒干擾與風險折價情況仍未消散，台股波動難免，不過中長期而言，AI長期趨勢並未改變，供應鏈需求仍舊強勁，企業盈餘上修循環也未變，加上台股歷經修正後，評價已由高點約19倍降至約15倍，待市場不確定性逐一反應與消除，仍可望吸引資金配置。

建議穩健型投資者可透過台股平衡基金來參與，透過其因應市況變化調整股債比例，既有助降低投組波動，也能掌握市場走升契機，為進可攻、退可守的投資工具。

野村平衡基金經理人黃新迪表示，輝達領導層異動及Anthropic上市進展，使市場更重視AI投資能否帶來實際收益，後續可從訂單延續性、應用業者營收與現金流，檢視產業成長品質。短線評價修正並不代表長期需求消失，隨企業持續導入AI，台灣供應鏈仍有機會受惠，但個別企業的競爭力與獲利表現將更為關鍵。

操作上透過股債配置調整及流動性管理，在波動中保留參與成長的空間，並聚焦財務穩健、獲利能見度較高的企業。投資人可藉由定期定額布局平衡型基金，分散進場時點，以投資紀律因應市場起伏。