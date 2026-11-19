日圓長期弱勢格局，帶動國人換匯潮，累積日圓存款提升也推動原幣投資熱度。據投信投顧公會統計，境內日圓級別基金整體規模成長至1,230億日圓，較去年同期翻倍成長，居投信發行的外幣基金成長之冠。其中，元大投信總規模316.1億日圓最多。

境內外幣基金截至10月底，日圓級別基金規模年增103.9%最為顯著，增速大幅超越各類型外幣，美元級別基金則是微幅增加9.2%。

統計10月投信業日圓級別基金總規模排名，元大投信以316.1億日圓居冠、其次為路博邁投信也有310.4億日圓，接續為柏瑞投信、野村投信與台新投信，約在155.2億日圓至58.4億日圓。

其中，最受歡迎基金包括元大日本龍頭企業基金日圓A類型，規模206億日圓；路博邁台日雙星股票基金T累積日圓，規模則為130億日圓。

法人指出，日圓走弱帶動國人持續換匯，手中閒置日圓增加後尋求投資標的，日圓投資日股沒有匯率風險，且日經225指數從2023年25,000點起漲，與台股、美股同樣受AI趨勢推升，日股基金投資已是增加日圓資產成長機會最佳管道。

元大日本龍頭企業基金研究團隊表示，日本走出通縮後，伴隨AI需求持續提升，日本將持續發揮半導體、伺服器零組件技術優勢。在企業獲利成長驅動下，日股長線多頭格局確立。

野村全球科技多重資產基金經理人王柏強表示，過去不少投資人趁日圓「甜甜價」換匯，累積的部位已超過旅遊所需，對於短期沒有用途的日圓資金，可考慮透過日圓計價基金參與全球資產的成長機會。

展望後市，科技股雖面臨估值修正與AI投資回收疑慮，但全球企業對提升運算效率、導入AI及自動化的需求仍在，短期建置節奏調整，不代表長期需求消失。

隨著AI逐步融入企業營運與日常應用，半導體、資料中心及相關設備仍有成長空間，布局更須重視企業競爭力、財務體質與獲利能見度。

基金以股票為主、債券為輔，透過專業團隊篩選具長期潛力的企業，並靈活調整股債配置，兼顧成長機會與波動管理。持有閒置日圓的投資人，可透過日圓計價級別定期定額或分批參與，將資金運用與長期投資目標結合。