市場波動升溫，面對通膨壓力、利率政策與市場波動等多重變數，全球資金持續尋找兼顧收益與風險的投資機會，債券資產配置需求維持穩健，尤其投資級債、非投資級債及新興市場債等三大債種基金近周全獲資金加碼。

根據美銀、EPFR 統計，截至11月11日止近一周，投資級債、非投資級債及新興市場債基金均呈現淨流入，其中投資級債單周吸金19.2億美元，居三大債券類別之首；新興市場債淨流入10億美元，非投資級債亦有6.1億美元資金流入，具備較佳信用品質與收益水準的債券資產持續受到資金青睞。

利率環境方面，美國 10 月生產者物價指數（PPI）月增 0.3%，雖略低於市場預期的 0.4%，但年增率升至 6.5%，創 2022 年 11 月以來新高；扣除食品、能源及貿易服務後的核心 PPI 月增率亦達 0.5%，顯示上游成本壓力仍未明顯消退。與此同時，美國 10 年期公債殖利率已突破 5%，反映債券市場持續重新評估通膨、實質利率與長期資金成本。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，在通膨仍具黏著性的背景下，市場對聯準會後續貨幣政策保持高度敏感。利率維持高檔雖可能使債券價格短期承受波動，但另一方面，目前較高的殖利率水準也為債券投資提供相對較佳的收益起點，尤其在經濟與政策前景仍具不確定性的環境下，具備較佳信用品質的債券資產持續獲得資金青睞。

展望後市，許家豪表示，債券市場短期仍須留意通膨數據、Fed 政策訊號及美債殖利率波動，但從資金流向來看，投資人對債券的配置需求並未降溫。

布局上可持續以投資級債及高品質信用債為核心，在掌握當前收益水準的同時兼顧信用風險，並透過存續期間及不同信用債券的彈性配置，因應後續利率環境變化。在市場不確定性仍高的情況下，收益、信用品質與風險控管可望持續成為債券投資的三大關鍵。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國期中選舉後，市場持續評估國會政治版圖變化對AI產業政策的潛在影響，包括AI監管方向及資料中心建設政策等議題，相關不確定性使科技股波動加劇，也進一步推升市場避險情緒。

此外，全球企業仍持續面對美中、歐中貿易關係及關稅政策變化所帶來的供應鏈不確定性，包括歐中貿易、關鍵礦產與供應鏈安全等議題，均是後續市場關注焦點。