台股近期震盪劇烈，資產配置的重要性再度受到關注。台股平衡型基金透過股債搭配，兼顧股票成長機會與分散風險需求，觀察近三年績效，前十名報酬全數翻倍，野村平衡基金以148.99%居冠，聯邦金鑽平衡基金以148.34%緊追在後，第一金中概平衡基金則以139.10%排名第三。

此外，野村鴻利基金以130.71%位居第四，摩根平衡基金、復華傳家基金分別以126.16%、125.35%排名第五、第六。其後依序為滙豐安富基金116.31%、復華傳家二號基金107.83%、復華人生目標基金105.75%，以及永豐趨勢平衡基金101.86%，呈現平衡型基金在兼顧多元資產配置下的長期累積成果。

野村平衡基金經理人黃新迪表示，市場急跌時，須先辨別股價修正來自短期情緒、評價調整，或企業獲利展望出現變化，再評估配置方向。股票部位應著重企業競爭力、現金流與獲利能見度；債券部位則須兼顧信用品質與利率風險，並保留適度流動性，因應市場變化及布局機會。投資人可依資金需求與風險承受度，透過定期定額分批累積，以較長期的角度參與市場成長。

金鑽平衡基金經理人林建良指出，全球經濟處於增長與高不確定性並存的階段，隨著美國期中選舉變天、民主黨奪回國會主導權，市場擔憂資料中心擴張受限及AI估值過高、Intel受到集體訴訟等，引發科技股劇烈震盪。

但就產業發展來看，AI發展重心由訓練轉為推理市場帶來新一波成長動能，大型科技企業持續擴大AI相關資本支出，逐步反映在多個產業財報表現上，從雲端服務、網通設備，到半導體與資料中心供應鏈皆明顯受惠。AI投資重心逐漸從核心算力延伸至AI推論與AI代理，受惠於推論架構轉變及雲端服務商（CSP）自研ASIC新晶片放量，網通設備、半導體與資料中心關鍵零組件有機會迎來新一波採購動能。