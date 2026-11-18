美國民主黨在期中選舉大勝後恐進一步加強AI監管壓力，加上輝達黃仁勳去職等雜音干擾，全球股市近一月來震幅劇烈，以科技、AI相關產業修正幅度最劇。

不過，在市場主要銷售的境外平衡型產品中，富蘭克林穩定月收益基金以0.17%漲幅逆勢突圍，相對MSCI全球股市與彭博全球複合債分別修正2.6%與0.5%，彰顯避震與抗跌優勢。

基金達人分析，平衡型產品訴求股債兼具與穩健收益，向來深受台灣投資人歡迎，但要在市場波動時發揮抗震效用，必須兼顧靈活調整與分散配置兩大特色。尤其近年來市場瘋逐AI題材，大量資金集中在單一科技產業或AI相關成長題材，在市場遭遇逆風亂流時，往往同受資金調節壓力。

境外基金觀測站統計，在最新一季境外平衡（混合）型基金買氣前十名中，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金近一月市場大幅震盪之際仍上漲0.17%，是榜上唯一仍逆勢收紅的基金；近六月與近一年分別上漲1.54%與8.26%，表現也居前段班。

從配置來看，與多數平衡型基金相比，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金布局配置更分散，並未因科技等單一產業當紅而大筆重押，忽視平衡型基金風險控管的核心目的。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金分散至醫療保健、能源、消費與公用事業股拓展各方商機，在成長、循環與防禦產業占比各約18%、16%與16%。

除了傳統股債資產，該基金也進一步配置於ELN、可轉債等混合資產，提高收益機會外也支撐基金表現。

投資專家認為，美國經濟與企業基本面穩健，但近期隨重量級Anthropic預計於19日掛牌上市、本周舉行的亞太經濟合作會議（APEC）仍將牽動美、中、俄三方與中東地緣關係、AI競賽等議題下，短期震盪難免。投資人宜審慎但毋須悲觀，做好資產分散，並透過美國或全球型平衡產品穩健參與股債市長期成長機會。