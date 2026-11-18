科技股賣壓持續，法人指出，AI長期趨勢未變，不宜全面退場，但短期震盪難免，建議投資人保留台股及美國科技股基金搭配收益佳的債券部位，以多元投資同時擴大投資範圍，兼顧成長及收益，以提升投資組合的韌性。

美國期中選舉後，投資人擔心AI建置速度放慢，對AI投資回報再度產生疑慮，加上輝達高層變動，以AI為主的科技股跌跌不休，考驗投資人持股信心。11月以來，在全球主要股市指數中，台、韓、費城半導體指數表現最弱。

富蘭克林華美美國收益多重資產基金經理人呂尚謙表示，市場急跌波動之際，應先區分短期情緒與企業基本面的變化。股價修正，不代表長期成長趨勢必然反轉，但也不能單憑跌幅判斷進場時機，仍須檢視企業訂單、獲利展望與現金流，評估修正後的價格是否合理反映風險。

呂尚謙表示，布局上可持續關注具技術優勢與需求支持的企業，同時兼顧評價，避免成長預期過度集中於少數標的。不過，持有多檔ETF或基金，不一定代表風險已充分分散。若投資方向都集中於大型科技企業、半導體及相關供應鏈，市場修正時仍可能同步承壓。

呂尚謙建議，股票部位可關注兼顧長期成長機會，以及具定價能力、財務結構穩健與現金流支持的企業；在債券部位，目前殖利率仍位於近20年高檔區，不僅可鎖定較佳收益率，更有機會掌握未來降息循環所帶來的資本利得空間。

聯博投信指出，除了以AI為主的科技股之外，也可注意其他產業的投資機會。以主動聯博未來龍頭（00425A）來說，投資範圍涵蓋AI算力與雲端基礎建設、醫療革命、工業升級、能源轉型、航太國防與太空經濟、數位經濟與媒體等六大創新趨勢，期望透過主動選股，掌握全球產業變革帶來的長期資本增值機會。