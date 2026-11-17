四檔主動式 本周募集

以AI為主的股市大起大落，台股昨（16）日暴跌6%可見一斑。投資人對兼顧收益與成長的投資需求日益增加，本周有四檔主動式ETF開始募集，投資範圍擴展到歐股、日股及全球股市。

摩根投信推出主動摩根日本鑫收（00421A）、主動摩根歐洲鑫收，都是昨日開募，進一步擴大摩根的「鑫收益」系列。摩根今年4月推出主動摩根台灣鑫收，除了主動選股追求成長之外，並透過掩護性買權增加權利金收益。

這兩檔新募產品也不例外，都透過掩護性買權增加收益來源，也都是月配息。

聯博投信則推出主動聯博全球高息、主動聯博未來龍頭，緊接著於明（18）日開募。其中，主動聯博全球高息也是透過掩護性買權，來分散收益來源，並且是國內首檔月配的全球股市主動式ETF；主動聯博未來龍頭則追求全球多元科技創新與發展趨勢，年配息。

今年下半年以來，股市波動加劇，也讓具收益特性的ETF再度受到投資人關注。