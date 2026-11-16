本周市場關注NBA三件大事：輝達財報、美債殖利率走勢、Anthropic上市

輝達（NVIDIA）高層大地震，AI前景疑慮再起，外資在新興亞股中持續大幅賣超台、韓股，僅買超印度及印尼。台股上周遭外資賣超28.8億美元最多，其次是南韓的2.3億美元；印度則獲買超32.5億美元最多。新興亞股上周漲多跌少，以台股逆勢狂漲10%最強，其次是印尼漲5.8%、韓股漲4.5%。

玉山投信市場策略部主管葉家榮表示，本周市場將關注「NBA」三件大事，也就是輝達（NVIDIA）財報、美債殖利率走勢（Bond）、AI模型開發商Anthropic掛牌上市。

台股上周反彈近4,000點後，16日吐回2,635點，為史上第二大單日收盤跌點，收41,040點。主動玉山關鍵科技（00413A）經理人郭明玉分析，指數位階在半年線45,300點之下，但AI基本面並非惡化，因此建議持續分批布局、汰弱留強，聚焦2027年獲利成長確定性高、產業競爭力強且評價已明顯修正的優質企業。

安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中表示，目前台股本益比約19.75倍，接近歷史平均18.7倍；股價淨值比約3.4倍，則位於10年平均之上兩個標準差。AI、雲端伺服器、高速傳輸及規格升級等長期趨勢並未改變，後續行情關鍵將由評價擴張轉向企業獲利能否跟上，選股的重要性也將進一步提升。

印度上周獲外資買超32.5億美元，11月以來買超累計到84.7億美元，為新興亞股第一。群益印度中小基金經理人向思穎分析，外資連四周買超印度，推升印度股市第4季來上漲12.57%，為唯一上漲的新興亞股，且漲幅居於全球主要股市之冠。在外資持續回流下，印度後市可期，尤其是銀行、醫療保健、原物料族群。