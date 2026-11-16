外資亞股操作多空互見 印度股市獲資金青睞

外資近期對亞洲股市操作多空互見，印度股市獲得資金青睞，台灣、馬來西亞、越南、泰國及菲律賓股市上周則遭外資賣超，印尼股市則獲外資買超。

富蘭克林投顧指出，過去一周（11月9日至11月13日），台股遭外資淨賣超29.49億美元，印度股市持續受到外資青睞，上周淨買超32.57億美元。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人何英信表示，新興市場目前正處於三大轉變帶來的有利位置，包括各國改革逐漸見效、基本面更加穩固；全球貿易重組朝區域化發展，有利新興市場掌握新的成長機會；以及全球資金重新配置，在美元資產過度集中與地緣政治風險下，促使國際資金分散布局，新興市場資產可望因此受惠。

富蘭克林投顧指出，美國10月CPI與核心CPI月增幅雙雙高於市場預期，通膨壓力升溫，推升美債殖利率與美元，市場對聯準會升息的預期也隨之升高，債市表現普遍承壓。