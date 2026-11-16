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台股重挫千點避險升溫！四檔多重資產基金績效大洗牌：這一檔逆勢上漲2.39%居冠

聯合新聞網／ 綜合報導
台股劇烈回檔帶動避險情緒升溫，多重資產基金因配置策略不同而績效分歧，富蘭克林華美美國收益多重資產基金近一月表現最佳。 聯合報系資料照
台股劇烈回檔帶動避險情緒升溫，多重資產基金因配置策略不同而績效分歧，富蘭克林華美美國收益多重資產基金近一月表現最佳。 聯合報系資料照

全球科技股再掀震盪，投資人資產配置面臨考驗！受到上週五費城半導體指數單日重挫逾4%影響，台股16日盤中一度大跌超過1,500點，市場避險情緒升溫。

然而，同樣訴求兼顧收益與成長的多重資產基金，近期績效卻出現明顯分歧。

根據CMoney統計，10月12日至11月12日期間，富蘭克林華美美國收益多重資產基金上漲2.39%，在四檔多重資產基金比較中表現領先，與跌幅最大的產品相差11.55個百分點。

市場關注焦點也逐漸從AI題材轉向企業獲利能否持續成長。高盛最新2027年美股展望預估，標普500企業每股盈餘成長率將由2026年的36%，放緩至2027年的11%，但仍看好未來12個月標普500指數有機會挑戰8,700點。

高盛認為，經濟持續擴張、通膨與債券殖利率回落，以及修正後的評價水準，仍可提供美股支撐，但投資人須做好市場波動加劇的準備。

富蘭克林華美美國收益多重資產基金經理人呂尚謙指出，AI基礎建設投資仍是美股重要成長動能，但隨著科技企業資本支出快速增加，市場將更重視投資能否轉化為實際營收與現金流。

相較單純追逐高成長題材，具備穩健財務結構與持續獲利能力的企業，更有機會在市場震盪中展現韌性。

呂尚謙表示，面對成長與波動並存的市場環境，可透過40%美國債券、20%高息價值股及40%科技成長股的多重資產架構，分散不同風險來源。

其中，債券著眼利息收入與資產配置彈性，高息價值股提供科技產業之外的獲利來源，科技成長股則參與AI與大型企業的長期成長機會。

從績效觀察，富蘭克林華美美國收益多重資產基金期間上漲2.39%，瀚亞多重收益優化組合基金上漲0.57%，聯博多元資產收益組合基金下跌0.58%，元大優質收益成長多重資產基金則下跌9.16%。

顯示即使同屬多重資產產品，股票與債券配置比例、產業曝險及投資策略不同，仍可能帶來顯著的報酬差異。

展望2027年，呂尚謙認為，美股企業獲利仍有成長空間，但市場將更重視成長品質與財務紀律。

對希望兼顧現金流與資本增值的投資人而言，透過債券、高息價值股及科技成長股搭配，有助於降低對單一產業的依賴，在參與長期成長機會的同時，保留因應市場變化的配置彈性。

多重資產基金近一個月績效比較

基金名稱10/12淨值11/12淨值期間報酬率
富蘭克林華美美國收益多重資產基金10.0410.28+2.39%
瀚亞多重收益優化組合基金15.9216.01+0.57%
聯博多元資產收益組合基金18.9018.79-0.58%
元大優質收益成長多重資產基金9.728.83-9.16%

資料來源：CMoney，資料日期2026/11/16；比較期間2026/10/12至2026/11/12。採新台幣累積型或不配息級別，各基金投資策略及風險屬性不同。

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