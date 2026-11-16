期中選舉藍潮料加劇政治衝突 建議分批投資黃金產業型基金

美國期中選舉由民主黨取得大勝，放眼未來，雖參眾兩院均由民主黨掌控，但總統依然是川普，民主黨與白宮之間的對立可能使美國政治衝突加劇，加上黃金步入傳統旺季、央行儲備資產多元化等趨勢延續，中長期多頭格局並未改變，金礦股亦將同步受惠，法人持續建議投資人可採取「分批布局、逢低承接」策略。

富蘭克林坦伯頓黃金及貴金屬基金經理人史蒂芬‧蘭德認為，隨世界變得越來越複雜、越來越不確定，戰爭、其他衝突不斷爆發，人們越來越需要能夠提供多元化和確定性的投資標的，而黃金正在扮演此一角色。長遠來看，黃金與史坦普500指數的相關性幾乎是零，這正是各國央行青睞黃金的原因之一，也是黃金成為多元化投資組合的絕佳補充，展望未來，黃金的長期趨勢仍是向上，因全球不確定性增加、逆全球化進程加快、全球貿易量下滑，黃金在整體金融生態系統中扮演的角色越來越重要，並為金礦業帶來更多機會。

世界黃金協會（WGC）11月3日指出，第3季各國央行合計淨買進321噸黃金，創2024年第4季來單季新高，因金價走弱促使部分央行加快購金腳步，美元走強也讓它們更願意把部分外匯儲備轉為黃金，另值得留意的是，科技用金需求年增3%至85噸，其中，電子業需求年增5%至72噸，創2021年第4季來單季新高，因AI資料中心、半導體、電子設備持續擴張。

高盛11月9日指出，由於聯準會近期維持較鷹派的立場，故將2026年底黃金目標價從4,650美元下修至4,150美元，2027年底目標價也從5,400美元下修至4,800美元；不過，各國央行持續購金、長期投資人對黃金的配置需求仍將持續為黃金提供結構性支撐。

富蘭克林坦伯頓黃金及貴金屬基金經理人史蒂芬‧蘭德則分析，回顧2000年代末期，當時金價為1,000美元，整個金礦業的成本約800美元，若新項目啟動成本超支50%，則成本將上升至1,200美元，故有200美元虧損，如今已截然不同，若黃金開採成本為2,000美元，但當前金價接近4,000美元，即使成本超支50%來到3,000美元，金礦商仍有1,000美元的巨額利潤。

富蘭克林坦伯頓黃金及貴金屬基金投資團隊成立至今已超過50年的歷史，甚至經歷過兩次石油危機、網路泡沫、金融海嘯、新冠疫情等重大事件，在這段時間裡仍屹立不搖，並累積豐富的金礦產業投資經驗，該基金主動參與金礦各開採階段投資機會，約30%淨資產布局於具潛力發展成能營利的優質礦脈，在高金價下，小型黃金礦脈開發商擁有充裕現金，估值也具吸引力，使本基金能同時掌握成熟金礦商與新興探勘開發公司投資機會。

富蘭克林證券投顧表示，目前正值黃金傳統需求旺季，特別是來自印度與中國大陸需求，與此同時，美國期中選舉掀起「藍潮」，參眾兩院均由民主黨掌控，但白宮仍是由川普坐鎮，可能會加劇國會與白宮的政治衝突，不確定將提高；另隨金價走弱，機構法人與各國央行將更積極買入黃金以分散投資組合或儲備資產，進而為金價帶來強勁支撐，就更長期來看，在一個日益分裂的世界中，黃金的價值量將持續上升，進而有利金礦股，然黃金產業型基金波動性較大，建議採分批、定期定額投資來共享長期多頭趨勢，並多元化投資組合。