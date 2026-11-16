全球市場觀測站／投等債 基本面有撐

近期全球股市震盪加劇，美國最新通膨數據高於預期，也使市場重新評估利率走勢與科技股估值。野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文表示，美國期中選舉後，市場一度擔憂AI資料中心監管趨嚴，但政策方向較可能提高開發條件、影響建置時程與成本，而非限制AI長期發展；即使考量專案延宕與供應瓶頸，美國資料中心容量至2027年仍可望維持擴張趨勢。

從企業基本面來看，張繼文指出，四大雲端服務商目前雖處於高資本支出階段，但最新一季營收與淨利仍維持雙位數成長，投入資本報酬率約12%至26%，合計現金部位逾5,200億美元，仍具支撐後續投資的資金實力。隨資料中心陸續投產、雲端需求持續成長，CSP自由現金流可望逐步改善，反映目前仍處於投資擴張期。評價方面，張繼文表示，MSCI全球科技指數未來12個月預估本益比已降至約13.5倍，來到2022年以來低點；標普500企業2027年EPS年增率預估則上修至16.3%，企業獲利仍具支撐。

台股方面，張繼文指出，2027年AI成長動能可聚焦ASIC放量與伺服器規格升級，前者有利先進製程、晶片設計與ABF載板，後者則帶動CCL、PCB、散熱及滑軌需求。野村投信台股股票池預估2027年EPS年增28.95%，電子股達36.45%，而加權指數未來12個月預估本益比降至15.37倍，基本面成長與評價收斂並存，市場震盪反而提供分批布局機會。

債市方面，張繼文表示，美國通膨降溫速度不如預期，10年期美債殖利率近期再度逼近5%，但仍低於10月約5.31%的高點，顯示前波高點已反映部分升息風險。現階段債券配置不宜因升息預期全面縮短存續期間，可搭配多元債種配置分散利率風險與降低利率敏感度，並於殖利率反彈時留意長天期美債機會；信用債則聚焦基本面良好、信評較高的投資級債與企業混合資本債，在收益與信用風險間取得平衡。

整體而言，張繼文認為，近期市場修正主要反映利率、政策與估值重新定價，AI投資趨勢與企業獲利方向並未因此逆轉。後續仍應回到需求、訂單、獲利與現金流是否持續兌現，並透過股債搭配掌握中長期機會。