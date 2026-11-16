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主動式回神 單周贏大盤

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股上周五（13日）尾盤雖漲幅收斂至1.35%，不過多檔台股主、被動ETF仍有超越大盤翻倍表現，五檔漲幅逾3%領先標的包括：主動第一金台股優（00994A）漲幅3.92%、台新臺灣IC設計上漲3.44%、主動群益台灣強棒上漲3.18%、主動統一升級50上漲3.09%、主動台新優勢成長上漲3.04%等，主動式ETF在這波AI反彈行情中，表現亮眼。

台股上周漲幅10.01%，但主動式ETF漲幅介於12~18%勝過大盤，其中，表現勝過大盤的十檔台股ETF中，有八檔為主動式ETF，僅台新臺灣IC設計及富邦台灣半導體兩檔被動式ETF。

AI長線趨勢未變，短線雜音創造評價重估機會，主動第一金台股優經理人張正中指出，近期AI股震盪反映市場對高估值修正與美國政策不確定性擔憂，並非基本面反轉，科技巨頭持續進行AI競賽下，AI產業仍是需求大於供給，台灣AI供應鏈今、明年仍具雙位數成長潛力，短線拉回皆是布局良機。

黃仁勳請辭輝達執行長、總裁及董事消息震撼，但市場迅速消化負面衝擊，市場投資人看好ASIC未來發展商機，聯發科等相關個股大漲，帶動台新臺灣IC設計ETF漲勢。工研院產科國際所預估，2026年台灣IC設計業產值高達1.7兆元，年增近兩成，記憶體與其他製造產值為4,612億，年增率更高達111.9%。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，台股在第3季財報公告與美國大選、FOMC 塵埃落定後，將逐步由「評價面校正與籌碼清洗」轉向「2027 年獲利成長定價」，盤面即將步入長達近四個月的財報空窗期，具備夢想空間與訂單能見度的高成長族群將重新奪回定價主導權。操作策略可採取拉回偏多操作與分批布局的穩健方針。

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