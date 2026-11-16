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美國期中選舉變天帶旺醫療保健股 相關基金連六周吸金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國期中選舉變天，資金流向統計顯示，在產業型基金中，資金流向生技、科技、金融及景氣循環類股基金，部分投資人可能正將目光從傳統科技股轉向AI相關的其他投資機會。

EPFR指出，一般認為，美國民主黨勝選通常有利於醫療保健類股，因為該黨希望撤銷對「平價醫療法案」（ACA）與醫療補助計畫（Medicaid）預算削減。由於市場已預期民主黨將勝選，醫療保健／生技基金已連續第六周出現資金淨流入，最新一周的流入金額更創下17周新高。

EPFR統計，到4日為止的一周，在投資人最新投入的資金中，大部分流向一檔美國大型醫療保健企業多元配置的ETF，吸金第三名則是一檔醫療設備ETF。顯示部分投資人可能正將目光從傳統科技股轉向其他與AI相關的投資機會。

EPFR指出，傳統科技股之外的AI相關投資機會受重視，這種趨勢顯示在10月底舉行的醫療科技大會（MedTech Conference）上。大會約2,000家企業參加，AI成為醫療創新討論中的核心議題，與會者同時表達對於AI應用的興奮與擔心。

EPFR指出，在美國期中選舉之後，特斯拉與SpaceX股價分別下跌11%–12%及8%–9%，合計市值蒸發超過3,800億美元。

不過，這波拋售並未明顯削弱投資人對整體產業的興趣。EPFR統計的資金流向顯示，科技基金仍連續六周吸金，在最近的一周仍吸金近98億美元。

科技基金整體受到青睞，但特殊主題基金人氣減弱。

資料中心與AI基礎設施基金在6月單周吸金8.5億美元創新高，之後吸金動能明顯減弱，到11月更是呈現淨流出。AI基金也在期中選舉前出現淨流出，為過去六周以來首次失血，也是今年以來第六次遭到淨贖回。

另外，金融基金已連續三周吸金。景氣循環類股基金連續六周吸金，累積進帳超過500億美元。相較之下，所有防禦型類股則出現八周以來最大規模的資金淨流出，贖回趨勢已持續四周，累計流出近72億美元。

在EPFR追蹤的11類產業型基金中，有八類出現資金淨流出。

其中，電信及工業基金失血最嚴重，其次是公用事業、房地產及原物料／材料基金。電信基金淨流出金額為45周新高，工業基金四周移動平均資金流量則是2003年EPFR開始統計以來最低。

EPFR指出，一般認為，美國民主黨勝選通常有利於醫療保健類股，因為該黨希望撤銷對「平價醫療法案」（ACA）與醫療補助計畫（Medicaid）預算削減。由於市場已預期民主黨將勝選，醫療保健／生技基金已連續第六周出現資金淨流入，最新一周的流入金額更創下17周新高。路透
EPFR指出，一般認為，美國民主黨勝選通常有利於醫療保健類股，因為該黨希望撤銷對「平價醫療法案」（ACA）與醫療補助計畫（Medicaid）預算削減。由於市場已預期民主黨將勝選，醫療保健／生技基金已連續第六周出現資金淨流入，最新一周的流入金額更創下17周新高。路透

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