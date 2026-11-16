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137檔股票型基金揭密 前十名近三年定期定額績效報酬全數翻倍

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股震盪，凸顯定期定額的長期累積成果。統計137檔國內股票型基金，近三年定期定額績效前十名報酬全數翻倍，野村投信旗下基金占四檔最多、元大投信占三檔居次。觀察近三年定期定額績效排名，前十名報酬全數翻倍，涵蓋五檔一般股票型、三檔中小型與兩檔科技類基金，野村鴻運以150.6%位居第一，意味若每月投入1萬元、連續扣款3年，累計本金36萬元，資產累積約90.2萬元。

施羅德台灣樂活中小以146.1%奪下亞軍，安聯台灣科技以145.7%排名第三，野村台灣運籌則以144.1%居第四。第五至第十名依序為元大多多140.8%、元大高科技139.2%、街口中小型134.7%、野村成長132.7%、野村中小131.3%，以及元大經貿129.9%。

野村鴻運基金經理人邱翠欣表示，市場波動時，須區分短期評價調整與企業營運變化，從訂單、出貨等檢視成長趨勢。並聚焦AI產業龍頭與關鍵供應鏈，包括銅箔基板、PCB、ABF載板等，觀察出貨量、售價等提升帶來的機會，並追蹤資本支出與現金流變化。可用定期定額分散進場時點，在市場回檔時以相同金額累積較多單位，搭配投研團隊持續追蹤企業基本面，以長期資金參與產業成長。

展望後市，元大投信指出，台股有五大利多加持：第一，AI迎接升級周期，台灣續擁一條龍生態系競爭優勢；第二，AI從量變走向質變，放大台股長線價值；第三，美國經濟穩健，明年有雙位數跳高的潛力，有利全球股市表現；第四，台股魅力增，成MSCI新興市場指數的最大權重國家，相關關注的資金規模可觀，使台股具備活水支撐；第五，台股已進入年底傳統旺季，大環境有利股市多頭。

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全球市場觀測站／投等債 基本面有撐

近期全球股市震盪加劇，美國最新通膨數據高於預期，也使市場重新評估利率走勢與科技股估值。野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文表示，美國期中選舉後，市場一度擔憂AI資料中心監管趨嚴，但政策方向較可能提高開發條件、影響建置時程與成本，而非限制AI長期發展；即使考量專案延宕與供應瓶頸，美國資料中心容量至2027年仍可望維持擴張趨勢。

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