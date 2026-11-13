美國醫療政策風險可望下降 全球生技醫療基金Q4拚績效

美國期中選舉民主黨大獲全勝，市場預期民主黨將支持恢復歐巴馬健保（ACA）保費補貼、逆轉低收入戶保險（Medicaid）削減，帶動美國醫療政策風險下降，激勵全球主要生技、醫療保健兩大指數。全球生技醫療板塊投資後勁強，第4季有機會迎新一波資金行情，帶旺全球生技醫療基金績效。

根據理柏統計，投信發行全球生技醫療基金，今年來整體績效表現不俗，且近一年、近二年、近三年均維持正報酬。

投信發行全球生技醫療基金績效表現

台新全球生技醫療基金經理人歐陽禎儀表示，美期中選舉過後，受惠十年期美債殖利率回落，加上11、12月臨床醫學會議帶旺股價催化劑密集發布，預估全球生技醫療板塊在基本面利多帶動下，生技科技板塊布局時機出現。

另外，醫材類股相對標普500的本益比，明顯低於歷史平均（目前估值較十年平均低約28%），顯示醫材投資板塊正在築底，預估民主黨取得參眾兩院控制權後，隨著醫療政策風險下降，建議投資人可以持續專注觀察生物科技、醫材等類股投資機會，並維持大型製藥、生命科學、醫保等類股配置。

歐陽禎儀強調，全球生物科技板塊中，有關代謝異常脂肪性肝炎（MASH）、肥胖症、阿茲海默症的重要新藥，代表一線療法的商業化進程，最具市場擴張潛力，後市成長動能值得期待；另外，發行治療糖尿病的減重藥物（GLP-1）、免疫、腎病、腫瘤等新藥的大型製藥商，受惠於市場商機大、銷售成長動能強勁，相關利基個股投資價值浮現，股價中長期成長潛力亦不容小覷，建議投資人透過全球生技醫療基金，參與這類波段行情。

玉山全球醫療生化基金經理人常李奕翰指出，醫療產業IPO雖然不及新冠疫情時期的輝煌，但已擺脫近四年的萎靡期，市場進入百花齊放的研發期。

2026年全年併購M&A有機會挑戰2019年時的高峰。在市場波動或經濟衰退時，醫療股往往展現出較強的抗跌能力，成為資金的避風港。

其次，隨全球人口老化與慢性疾病增加，醫療需求持續攀升，主要市場的醫療支出也不斷擴張，為醫療產業提供了正向的長期成長動能。