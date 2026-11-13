法人：投資紀律超重要 定期定額不停扣報酬翻倍

美國民主黨在期中選舉大勝，加上輝達執行長黃仁勳去留成為熱議話題，投資人擔心影響AI前景。法人指出，可注意國際地緣政治及AI投資這兩大觀盤重點，並嚴守投資紀律。統計顯示，兩年來，定期定額不停扣的報酬率比停扣高出近一倍。

富蘭克林投顧指出，就國際地緣政治來看，美伊情勢格外關鍵。若油價回落，將有助緩解通貨膨脹及聯準會（Fed）在2027年大幅升息的必要性。至於AI投資，資料中心興建僅是遞延並非取消。隨著政策明朗，股價有望利空鈍化。近期輝達將公布財報、Anthropic將掛牌上市，也將牽動投資信心。

富蘭克林投顧表示，短線震盪，提供空手者伺機建立部位的機會，建議多元布局廣納投資契機。投資組合核心首選美國、全球或新興市場平衡型基金，廣納股市增值、輪動與債息收益題材。

儘管長期定期定額投資往往可以提高投資勝率，但鉅亨買基金平台統計顯示，兩年來，僅約兩成平台定期定額投資人持續扣款達24次。其中，未曾停扣者的期末報酬率中位數達37%，高於停扣後恢復者的19%，相差18個百分點。

而扣款次數愈多的投資人，期末報酬率中位數普遍愈高。持續扣款24次者達37%，明顯優於扣款四至六次者的5%、七至12次者的18%。

基金業者表示，定期定額雖是廣受歡迎的投資方式，但真正能長期堅持的人並不多。

在2025年4至5月股市修正期間，平台定期定額扣款次數明顯下滑，隨後行情回升才逐步恢復。這也反映投資人容易在市場下跌時暫停投入，等到行情回暖才重啟扣款，反而可能錯失低檔累積基金單位數的機會。

基金業者表示，要讓長期投資成為習慣，關鍵在於降低投入門檻與持有成本。