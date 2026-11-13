八檔台股基金屹立不搖30年 長期持有績效火紅

台股近期急跌急彈，波動加劇，也讓長期投資績效再受關注。根據CMoney統計，全台成立滿30年的國內股票型基金共31檔，近三年平均報酬率197.5%、平均規模成長率319%，而同時超越兩項指標的「長青資優生」有八檔，績效皆逾220%。

市場法人表示，面對台股短線急漲急跌，投資人除了觀察短期報酬，也可透過較長期間的績效表現，檢視基金跨越不同市場循環的選股與操作成果。對於看好台股中長期成長潛力、但擔心進場時點的投資人，可考慮採取定期定額或分批布局方式，並以長期角度參與市場成長機會。

野村台灣運籌基金經理人姚郁如表示，台股近期受到國際資金動向、科技股評價調整及AI資本支出效益檢視等因素影響，短期波動明顯增加，但AI產業中長期成長趨勢仍值得關注。

隨市場焦點從AI投資規模轉向實際獲利貢獻，企業營收成長、獲利能見度及股價評價合理性，將成為後市表現分化的關鍵。操作上將更重視企業基本面與成長品質，避免過度追逐短期題材，並依市場變化彈性調整配置，掌握中長期獲利成長潛力的投資機會。

野村鴻運基金經理人邱翠欣指出，AI投資主軸正由核心算力向更多供應鏈環節擴散，隨全球雲端服務業者持續擴大AI基礎建設，硬體規格升級及資料傳輸需求提升，先進封裝、高階材料、散熱及光通訊等領域可望迎來新一波成長契機。尤其隨AI伺服器架構演進，相關零組件的技術規格與附加價值持續提升，具關鍵技術門檻、產品升級優勢及市占率提升潛力的企業，可望在產業成長過程中取得更有利的競爭地位。