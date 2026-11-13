無畏全球股市震盪 陸股基金績效逆勢上揚

全球股市近期震盪加劇，陸股逆勢展現韌性，大中華及中國股票型基金近周績效走揚，表現亮眼。法人指出，中國政策資金進場穩市，加上AI商業應用逐步落地、製造業供應鏈加速向海外延伸，陸股投資機會正從科技基建擴大至多元產業。

近期國際股市震盪，但大中華及陸股相關基金表現相對亮眼。根據理柏資訊統計至10日，包括：野村中國機會漲7.6%、玉山中國中小漲7.0%、宏利環球巨龍增長漲5.28%、施羅德環球中國優勢漲5.20%、富蘭克林坦伯頓大中華基金漲5.0%、華南永昌中國A股漲4.8%、景順中國新世代漲4.62%、兆豐中國內需A股漲4.62%、台中銀中國精選成長漲4.5%、霸菱香港中國漲4.4%，近周表現走強。

陸股基金績效表現

玉山投信表示，中國政府加大穩定資本市場力度，國家隊相關ETF吸引大規模資金流入，中國央行同步擴大流動性支持並降低股票回購融資成本。被官方資金進場護盤，展現穩定市場的政策決心，有助緩解短期資金壓力，抑制恐慌情緒，並改善投資人風險偏好。

事實上，玉山中國中小基金截至9月底，A股配置約80~85%，台股也占10~15%，主要布局資訊科技、工業及原物料、醫療保健類股，看好科技類股包括高階CCL、光模塊（發射端/接收端元件）；醫療股布局看好中國小分子CDMO領域景氣上行、中國創新藥產業鏈景氣回升，相關龍頭也上調業績指引。

景順大中華股票主管張啓廉分析，人工智慧仍是全球股市的重要投資主軸，而中國市場的投資焦點，正逐步從技術研發轉向商業應用。回顧此波AI發展初期，市場行情主要由大型語言模型、算力及基礎設施等技術突破帶動；隨著上游技術逐漸成熟，投資目光也將進一步轉向能夠將AI技術轉化為實際生產力、創造商業價值的企業。

針對中國在全球供應鏈中的角色演變，張啓廉指出，中國在全球製造業的角色，正從過去以出口成品為主，逐步轉向海外設廠、布局生產與供應鏈。近年中國企業積極赴歐洲、墨西哥及新興市場投資設廠，不僅將製造產能延伸至海外，也進一步輸出技術、製造工藝及供應鏈管理經驗，擴大在全球生產網絡中的影響力。