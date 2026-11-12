美期中選舉變天 資金仍流向科技、美股、新興市場股票及非投等債基金

資金流向顯示，儘管許多美國民主黨議員對AI、美國國內石油與天然氣生產，以及金融業抱持敵對態度，但資金仍持續流向科技、美股、新興市場股票及非投資等級債券基金，放空基金則出現7月底以來最大的資金流出。

EPFR統計，到11月4日為止的一周，投資人仍淨申購科技類股基金近98億美元，整體美國股票基金及債券基金則淨流入483億美元。油價下跌，市場風險偏好於11月初回升。非投資等級債券基金的資金流入升至12周高點，槓桿型基金吸金超過20億美元。

另外，中國大陸股票基金單周吸金逾300億美元，為EPFR有統計以來第二高，僅次於2024年第4季初；台股基金同樣受投資人青睞；全球新興市場基金單周吸金則為8月初以來新高。

加密貨幣平台幣安遭駭竊取超過60億美元資產，加密貨幣基金的贖回金額躍升至18周高點。其中，比特幣相關基金受到的衝擊最大，以太幣基金則連續遭淨贖回，為2025年第1季底以來最長的一波失血紀錄。

整體來說， EPFR追蹤的所有股票基金最近一周共吸金890億美元，為20周以來新高；貨幣市場基金淨流入1,403億美元。過去四年來，每年11月第一周，貨幣市場基金平均吸金1,130億美元。

債券基金最近一周進帳115億美元，今年累計流入金額已達全年歷史最高紀錄的99%以上。平衡型基金失血3.49億美元，另類投資基金則淨流出37.3億美元。