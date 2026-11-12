華爾街資金大風吹！花旗砍科技評等加碼醫療保健：這檔生技基金單月飆漲13%

全球股市近期出現資金輪動訊號！當AI科技股面臨資本支出過高、估值修正等疑慮，華爾街開始將目光轉向醫療保健產業。

花旗11月9日調降美股及全球科技股投資評等，卻同步將全球醫療保健類股由「中立」調升至「加碼」。

加上Google正式推出醫療專用AI平台、大型藥廠積極收購生技公司，生技產業迎來多重利多。

觀察近期基金績效，富蘭克林華美生技基金（新台幣）自10月16日至11月10日上漲13.28%，在四檔全球生技相關基金比較中居冠。

過去幾年，AI晶片、伺服器及雲端運算吸引大量資金，科技股成為全球市場焦點，但隨著企業資本支出不斷攀升，市場開始重新評估投資回收與獲利成長速度。

花旗最新策略報告將全球科技股評等由「加碼」降至「中立」，同時提高醫療保健配置，反映市場對產業評價與風險的重新衡量。

值得注意的是，醫療產業不僅具備相對防禦特性，也正成為AI技術落地的新戰場。

Google Cloud於11月10日推出Gemini for healthcare，整合病歷、臨床資訊及醫療行政流程，協助醫療機構提升作業效率。Alphabet支持的Isomorphic Labs則持續投入AI藥物研發，讓AI應用從運算基礎建設進一步延伸至醫療服務與新藥開發。

除了科技巨頭跨足醫療，大型製藥企業也透過併購尋找下一波成長動能。英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）11月10日宣布收購美國生技公司Omniose，強化細菌疫苗研發布局。

隨著部分暢銷藥物面臨專利到期壓力，藥廠透過收購創新技術及新藥研發平台補強產品線，成為生技產業值得關注的長期趨勢。

產業利多也讓近期生技基金表現受到矚目。

根據CMoney資料，10月16日至11月10日期間，富蘭克林華美生技基金上漲13.28%，領先野村全球生技醫療基金的10.51%、安聯全球生技趨勢基金的9.83%，以及群益全球關鍵生技基金的4.04%，與比較組中漲幅最低者相差9.24個百分點。