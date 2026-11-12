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AI投資鎖定THANK五國 台荷美日韓各握什麼關鍵優勢？

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

以AI股為主的科技股持續震盪，法人指出，市場短期內仍不免波動，但AI技術持續演進，中長期投資機會多元，可聚焦全球科技產業形成的「THANK（台、荷、美、日、韓）AI五國」緊密分工體系。不過，科技股波動大，投資人宜堅守投資紀律，才不致於追高殺低。

景順全球科技基金經理人蕭若梅昨（11）日指出，全球科技股震盪，有兩大主因。一是市場槓桿過度集中。科技與通訊類股占全球股市的權重持續攀升，槓桿型科技ETF的資產規模也衝上歷史新高，因此放大了市場修正時的波動風險。

其次是AI資本支出飆升，引發財務擔憂。蕭若梅指出，大型雲端服務商（CSP）對AI基礎建設的資本支出持續增加，導致自由現金流明顯下降，甚至轉為負值。

另外，美國民主黨在期中選舉大勝，也讓投資人擔心將影響AI資料中心的建置。不過，蕭若梅認為，資料中心有利於地區經濟，就算美國有的州不願意興建，也可以到其他州或國家甚至太空興建。

蕭若梅分析，AI技術及應用持續演進，從大語言模型（LLM）邁向生成式AI、代理式AI與實體（物理）AI。市場需求從單純的算力，一路外推至電力、CPU、記憶體與整體電子供應鏈。在硬體基礎建設方面，散熱、先進封裝、光通訊、高壓電（800V DC）及高頻寬記憶體（HBM）等都成為核心市場議題。

蕭若梅指出，在這樣的趨勢下，全球科技產業形成緊密的「THANK AI五國」分工體系。其中，台灣掌握先進製程與AI伺服器代工，荷蘭壟斷極紫外光（EUV）曝光機與先進封裝設備，美國主導軟體、平台開發與超大CSP，日本專精關鍵材料、半導體設備與機器人技術，南韓則供應關鍵的HBM。

蕭若梅預期，在算力、資料與演算法等逐步到位後，未來五年產業將走向平行運算時代，將帶動6A關鍵技術的深度整合，創造龐大的跨領域生產力與商業機會。

這6A關鍵技術包括AI、元宇宙/ Metaverse（AR/VR）、自動化機器人（Automation）、自動駕駛與電動車（Autonomous Vehicle）、氣候科技（Alternative Clean Tech）、國防軍工（Aerospace & Defense）。

科技股 法人

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