國安基金第十度護盤何時退場？莊翠雲：需委員會議決議

針對台股日前重挫，國安基金決議第10度進場護盤。今天在立法院財政委員會，包括立委吳秉叡、顏寬恒等都關注國安基金進場護盤的決定。財政部長莊翠雲表示，除了整個幕僚密切關注整個股市的狀態，也要看國安基金委員會議討論的結果，要有共識決議之後才會有相關的退場作業。並強調，國安基金從來不會在進場的時候就告訴大家什麼時候要退場。

莊翠雲指出，國安基金進場條件包括：跌幅達到20.55%，而且外資持續的賣超，市場信心嚴重的不足，而且國際警示的不確定性仍然非常高，所以引用國安基金管理條例裡面的第八條規定國內外的重大刑事以及國際資金大幅的移動，影響民眾的信心以致於金融市場或其他資本市場有失序，召開臨時委員會議討論啟動，最後決議授權執行秘書來啟動第10次的進場，執行市場安定的任務。