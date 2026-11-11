美債殖利率高檔現配置價值 投資級債迎收益與資本利得雙重契機

近期全球債市在油價回落、通膨預期降溫以及市場重新評估美國經濟成長與聯準會政策路徑下，投資氣氛逐步回穩。美債殖利率維持高檔震盪，但市場普遍認為長天期公債殖利率已反映大部分利率風險，高品質債券開始展現中長期配置吸引力。

大華投等美債15Y+（00959B）、大華優利美公債20（00983B）及大華優利美A債15（00984B）三檔債券ETF經理人郭修誠指出，在目前殖利率仍位於近20年相對高檔水準下，投資人不僅可鎖定較佳收益率，更有機會掌握未來降息循環所帶來的資本利得空間。

郭修誠指出，雖然美國經濟展現韌性、AI投資與企業資本支出維持強勁，但市場對通膨失控的擔憂已較先前明顯緩解。目前長天期公債殖利率處於歷史相對高位，主要反映政府舉債需求增加及市場供給擴張，而非通膨再度失控。

郭修誠認為，隨著能源價格壓力逐步降溫及通膨持續正常化，美國未來利率政策將更回歸經濟數據表現；摩根士丹利則指出，目前殖利率已部分超漲，若未來利率出現回落，高品質債券可望同步受惠於價格回升。

此外，郭修誠指出，當前美國公債殖利率水準已具備良好投資吸引力，預估未來12個月高評級固定收益資產表現可望優於現金部位，長天期政府公債及投資級債券具備較佳風險報酬比。

郭修誠表示，近期市場已逐漸由關注利率風險轉向評估債券收益價值。目前美國長天期公債殖利率仍位於近二十年相對高檔區間，對長期投資人而言，已進入相當值得關注的配置區域。

郭修誠分析，若從歷史經驗觀察，當美國10年期公債殖利率來到高檔區間時，往往代表未來債券中長期報酬機會逐步浮現。目前投資人不僅能夠鎖定較高票息收益，更有機會在未來貨幣政策轉向或市場避險需求增加時，享有債券價格上漲所帶來的資本利得空間。

在債券選擇方面，郭修誠認為，可依據不同市場情境進行布局。若偏好追求較高利率敏感度及潛在資本利得者，可聚焦長天期美國公債；若希望兼顧收益與信用風險控制，投資級公司債則是目前相對理想選擇。尤其A級以上企業財務體質穩健，在全球經濟維持溫和成長背景下，違約風險仍維持低檔。