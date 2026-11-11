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國安基金第10次進場何時退場 財長莊翠雲：要由委員會議決議

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
財長莊翠雲表示，國安基金第10次進場何時退場要由委員會議決議。聯合報系資料照
財長莊翠雲表示，國安基金第10次進場何時退場要由委員會議決議。聯合報系資料照

立法委員關注國安基金第10度啟動進場，財政部長莊翠雲今日指出，除了整個幕僚密切關注整個股市的狀態，也要看國安基金委員會議討論的結果，要有共識決議之後才會有相關的退場作業。她強調，國安基金從來不會在進場的時候就告訴大家什麼時候要退場。

今日早上在立法院財委會上，包括立委吳秉叡、顏寬恆都關注國安基金進場護盤的決定。莊翠雲表示，國安基金進場條件包括：跌幅達到20.55%，而且外資持續的賣超，市場信心嚴重的不足，而且國際警示的不確定性仍然非常高，所以引用國安基金管理條例裡面的第八條規定國內外的重大刑事以及國際資金大幅的移動，影響民眾的信心以致於金融市場或其他資本市場有失序，召開臨時委員會議討論啟動，最後決議授權執行秘書來啟動第10次的進場，執行市場安定的任務。

國安基金 莊翠雲 財長

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