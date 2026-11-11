這類股 在美國期中選舉後最會漲

富蘭克林證券投顧表示，自1990年以來美國期中選舉後一年，美股呈現全數收紅，平均報酬率達14.46%；分析各產業表現，不僅科技股表現強勁，消費、工業、醫療、金融等產業也均有亮眼報酬。整體而言，股債平衡布局與產業分散配置，仍是參與本波美國長期牛市的穩健選擇。

美國期中選舉出現「藍潮」，民主黨不僅有望取得參、眾兩院多數席次，更一舉拿下市場最關注的俄亥俄州與德州兩席州長改選。短線市場可能需要消化藍色浪潮帶來的潛在政策影響，包括在AI資料中心、金融監管、加密貨幣、對外政策上採取對抗與先前不同的方向。

但富蘭克林證券投顧也強調，隨著選舉結果不確定性釐清，著眼十月以來主要股市均已出現不等幅度的修正，預期2027年全球企業獲利有望呈現兩位數增長下，股價修正後的評價面吸引力浮現。且歷史經驗也顯示，當參眾兩院由同一政黨掌控，但總統是另一政黨的情境時，美股年化報酬率仍可達雙位數，惟相較聯合政府(總統、參眾兩院均同黨)、兩院各自掌握國會一院的情境，表現稍微較弱，但並不改美國長期多頭表現。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克表示，自這波利率走勢震盪以來，股市表現仍相對穩健，主要是個股與產業間的表現分歧明顯。雖然市場可能持續受到最新消息影響，但美國經濟成長的主要動能依然穩固，並持續受到資本投資與強勁消費支出的支撐。

愛德華‧波克指出，殖利率走高為投資人創造鎖定穩定收益的機會，尤其是投資級債券，其殖利率已來到逾 20 年來最具吸引力的水準之一。而個股波動加劇與產業表現分化的情況可能延續，也為基本面強健的企業，提供選擇性進場加碼的良機。

愛德華‧波克強調，政策不確定性、利率區間波動、人工智慧相關投資和周期性市場動盪等因素影響下，靈活調整資產配置並實現跨產業多元化仍然非常重要。富蘭克林收益投資策略長期致力於多元化投資組合，保持充足流動性，以在市場價格錯置時掌握進場機會。