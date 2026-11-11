科技股亂流衝擊 富坦全球平衡基金抗波動

美國民主黨在期中選舉大勝，市場預期AI與資料中心監管將加強，全球股市由AI與科技股領跌巨震，甚至連訴求穩健的平衡型產品也遭逢亂流。

不過，根據境外基金觀測站統計，在最新一季境外平衡（混合）型基金買氣前十名中，前兩名為富蘭克林坦伯頓全球平衡基金與富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金，今年以來績效仍超過一成，分別漲15.66%與12.78%，近一年也展現抗震優勢。

投資專家指出，預期AI長期發展不變，但可能會改變AI資料中心的建設地點、項目推進速度及誰來支付必要的基礎設施費用，預期AI資料中心興建僅是遞延並非取消。

歷史經驗也顯示，期中選舉後一年，全球股市與美股仍然普遍上漲，分裂政府未必不利股市，短線震盪也提供空手者加碼機會。

10月以來AI變現疑慮引發市場動盪，也讓投資人開始盤點手上資產過度集中於美國與科技兩大部位。

股市波動風險加劇，法人建議透過全球、美國或新興市場平衡型基金，廣納股市增值、輪動與債息收益題材，以達成「產業多元、區域分散、股債兼備、收益穩盤」目標。

基金達人分析，以富蘭克林坦伯頓全球平衡與新興市場月收益這兩檔績效居前的基金來看，主要都能透過跨區域布局來分散風險。前者股票部位聚焦歐美優質龍頭股，不集中在科技產業，反在金融、醫療、民生消費等產業多所著墨。

在債券部位則鎖定全球政府債，目前約有兩成新興市場債，適合分散過度集中在美國與科技部位的穩健型投資人。後者則廣布全球新興市場，股票部位聚焦亞洲AI科技紅利，債券則以具長期潛力的新興當地債為主，適合較積極的投資人。

銀行財管中心表示，台灣投資人對配息產品偏好度高。富蘭克林坦伯頓全球平衡基金自本月12日也會有月配型選擇。對每月有現金流需求的投資人來說，更有機會同步兼顧收益與成長。