AI浪潮褪不了…科技主題主動式受追捧

AI浪潮持續推升科技產業投資熱度，科技主題主動式ETF也成為市場資金逢低布局的焦點。隨著台股震盪加劇，具備科技成長題材的投資標的受追捧，近期如主動安聯亞半導體（00412A）、主動永豐科技趨勢、主動群益科技創新等，表現優異。

美國科技七雄今年以來漲跌互見，相較之下，晶圓代工、半導體測試、AI伺服器電源、先進封裝基板及高頻寬記憶體（HBM）等關鍵供應鏈，憑藉技術門檻與全球領先市占，成為AI投資下一階段焦點。

雖然美國科技七雄今年以來表現明顯分化，但拉長至近五年，如輝達（NVIDIA）累計漲幅仍超過500%，市場進一步轉向企業基本面與產業競爭力。

值得注意的是，亞洲半導體供應鏈長線表現突出。

例如：愛德萬測試近五年漲幅逾1,025%，台達電約344%、聯發科約279%、台積電約270%、IBIDEN約245%。

法人指出，這些企業掌握AI關鍵環節，包括愛德萬測試AI／GPU半導體測試設備全球市占約65%、台積電全球純晶圓代工市占約73%、IBIDEN在AI伺服器用高階IC／ABF封裝基板估計市占70%至80%。

SK海力士則為HBM全球龍頭，2026年第2季營收市占約50%。

另外，AI投資焦點也反映在主動式ETF受益人變化。根據10月28日至11月6日資料，主動安聯亞半導體受益人由34,553人增至38,862人，短期增加4,309人、增幅達12.47%，在九檔主動式科技及創新型ETF中增幅居冠。

同期主動群益科技創新增加6,325人、增幅3.22%，主動永豐科技趨勢則增加522人，增幅3.65%，主動富邦台灣龍耀增加2,350人、增幅1.8%。

主動安聯亞半導體經理人蕭惠中表示，AI投資故事並未退潮，短期科技與半導體市場仍可能受到政策、資金流向及企業財報影響而維持較高波動，但隨著AI資本支出持續推進，對運算能力、記憶體頻寬、先進製程及資料傳輸的需求並未改變。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，近期急跌究竟是AI基本面反轉，還是市場情緒快速降溫，仍需要時間驗證。

另外，市場目前最擔心的是，民主黨掌握國會後，AI安全、數據中心建設、能源使用與電網成本等議題可能面臨更嚴格檢視。