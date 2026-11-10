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科技股震盪資金轉進債市！投資級債基金單周吸金16億美元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近期科技與晶片類股面臨賣壓，股市波動升高推升避險需求，帶動資金轉進債市，美國10年期公債殖利率一周下滑10個基準點至4.83%。近一周債市幾乎全面上漲，其中市政債與機構MBS表現相對突出，僅可轉債收跌，反映風險性資產震盪之際，債券的防禦及資產配置需求持續升溫。

資金避險需求升溫，帶動債市近一周普遍走揚。根據美銀、EPFR截至2026年11月4日資料，投資級債基金近一周淨流入15.9億美元，非投資級債亦淨流入15.5億美元，新興市場債則淨流出4.7億美元。

今年以來，投資級債累計淨流入達4,163億美元，持續扮演債券市場主要吸金來源；非投資級債及新興市場債則分別累計淨流入74億及259億美元。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國期中選舉後，市場持續評估國會政治版圖變化對AI產業政策的潛在影響，包括AI監管方向及資料中心建設政策等議題，相關不確定性使科技股波動加劇，也進一步推升市場避險情緒。

國際情勢方面，謝佳伶表示，市場持續關注中東局勢及荷莫茲海峽安全情勢對能源供應與油價的影響，同時俄烏情勢、全球貿易與關稅政策變化，也牽動市場對通膨及供應鏈的預期。

其中，伊朗情勢若進一步升溫，可能透過油價、天然氣及運輸成本等管道傳導至全球通膨，因此地緣政治風險的變化，不僅牽動避險資金流向，也可能影響市場對未來利率路徑的判斷。

此外，全球企業仍持續面對美中、歐中貿易關係及關稅政策變化所帶來的供應鏈不確定性，包括歐中貿易、關鍵礦產與供應鏈安全等議題，均是後續市場關注焦點。

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