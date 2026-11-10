AI 疑慮引美股震盪！美股基金單周吸金317億美元

近期美股受到AI投資疑慮及美國期中選舉後政策不確定性影響而明顯承壓，歐股則相對抗跌。民主黨取得國會兩院主導權後，市場對AI監管及資料中心建設政策可能趨嚴的疑慮升溫，加上投資人持續檢視AI資本支出的投資效益與獲利兌現能力，科技類股波動明顯放大。

儘管近期全球股市波動升高，股票型基金資金動能仍具支撐。根據EPFR截至2026年11月4日資料，美國股票型基金近一周淨流入317.19億美元，全球新興市場亦淨流入36.42億美元；亞洲不含日本及歐非中東則分別小幅淨流入1.30億及0.26億美元。相較之下，已開發歐洲淨流出12.63億美元，拉丁美洲淨流出2.50億美元，顯示市場波動升高之際，全球股票資金流向持續分化。

安聯投信表示， 亞洲及新興市場亦受到美國科技股修正外溢影響，日本及新興股市近一周同步走弱，亞洲半導體與AI相關類股投資氣氛受到壓抑。不過，市場震盪並未引發股票型基金全面性資金撤出，美股及全球新興市場仍維持明顯淨流入，反映市場在風險意識升高之際，資金配置更趨選擇性。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，美國民主黨取得國會多數並在關鍵州勝出後，市場擔憂未來資料中心建設可能面臨更多限制，政策不確定性進一步加重市場賣壓。儘管資料中心建設時程與地點可能增加部分不確定性，但AI基礎建設長期擴張方向並未改變，部分標的短線亦可能已過度反映風險，策略上仍可回歸基本面，伺機布局。

亞洲半導體市場方面，安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）經理人蕭惠中表示，AI行情正在換檔。這並不意味AI長期趨勢反轉，而是市場開始以更高標準檢視企業基本面。儘管大型科技企業財報表現分歧，部分業務未完全滿足市場原先的高期待，但雲端需求仍展現韌性，企業獲利亦具一定支撐。

除了財報因素，美國期中選舉後的政策方向也增添市場觀望氣氛，包括科技與AI監管、財政、半導體及貿易政策，都可能影響企業未來投資與營運決策。在政策不確定性與科技股評價偏高的環境下，市場波動短期可能持續。