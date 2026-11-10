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統計顯示美國期中選舉結束後一年美股表現優異 留意回檔布局機會

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

統計顯示，1950年以來，在美國期中選舉結束後的12個月，標普500指數平均上漲15.1%。法人指出，政治不確定因素消除，有利股市，但地緣政治及AI投資仍是兩大觀察指標。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師修茲（Jeffrey Schulze）表示，美國選舉不確定性消退，加上行政與立法部門由不同黨派掌控，將限制重大政策突變的可能性，股市通常會受益。

此外，修茲指出，美國期中選舉後也是總統任期第三年。歷史經驗顯示，這往往是總統四年任期周期中表現最強勁的階段。儘管過往表現不能保證未來結果，但這種季節性利多不容忽視。

富蘭克林投顧指出，美國期中選舉結束後，須留意二大關鍵。首先是國際地緣政治情勢，美伊情勢格外關鍵。若油價回落，將有助緩解通貨膨脹及聯準會（Fed）2027年大幅升息的必要性。

其次為AI投資。富蘭克林投顧指出，民主黨勝選可能收緊AI監管，但AI發展攸關美國國家競爭力為兩黨共識。民主黨的政策立場並非終止AI發展，而是要求業者分擔更多電網升級成本，避免影響居民的水電費用，預期AI資料中心興建僅是遞延並非取消。

富蘭克林投顧表示，隨著政策明朗，股價有望利空鈍化。11月輝達財報、Anthropic IPO上市也將牽動投資信心。短線市場將持續消化藍潮帶來的潛在政策影響，但受參議院60票程序門檻及總統否決權制衡，預期選舉結果對於推動重大政策轉向的空間仍相對有限。短線震盪提供空手者加碼機會，建議多元布局廣納投資契機。

美國期中選舉 美股 回檔

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