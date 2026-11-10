國安基金啟動護盤 陳奕光：可觀察五面向布局

國安基金可進場，激勵台股9日大漲1,960點。富邦投顧董事長陳奕光指出，國安基金要進場為市場注入強心針，投資人可從政策護盤、歷史經驗、籌碼、季節面及技術面五個方向觀察。

陳奕光表示，國安基金這次為第十次啟動護盤機制，過去九次經驗顯示，以國安基金決議日收盤價為基準，進場後一周指數全數上漲，平均漲幅6.3%；若觀察一年後表現，2004年以來的七次進場，一年後指數也全數收高。不過，短線反彈不代表行情立即反轉，過去九次經驗中，有七次在進場後三個月內曾跌破決議日收盤價，投資人仍須留意震盪風險。

從過去護盤持股來看，財政部公布的2015年以來四次進場明細，均以大型權值股為主要布局標的，台積電（2330）每次都是最大持股部位，鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）及富邦金（2881）也都是常見標的。陳奕光認為，此次國安基金同樣以安定市場為目的，預期資金仍可能聚焦基本面較佳的權值股，市值型ETF及台積電持股比重較高的ETF，也可望受惠於相關資金布局。

籌碼面部分，近期台股下跌伴隨融資快速減少，上市融資餘額一個月減少18.3%，整戶維持率降至158%，顯示市場經歷一波籌碼調整。另一方面，今年八大公股行庫累計買超5,886億元，近19個交易日買超3,648億元，平均買進成本約46,500點，短線同樣面臨帳面虧損壓力。陳奕光指出，融資去化及賣壓出清，有助市場籌碼重新整理，但後續仍須觀察資金是否回流。

季節性方面，近十年統計顯示，台股第4季至隔年初的表現相對較佳，尤其10月至隔年2月，平均累計漲幅約6至8%。

技術面方面，此波台股一個月內加權指數從49,969點回落至37,837點，跌幅達24.3%，日技術指標KD值也降至15的低檔超賣區。陳奕光指出現在想挑戰5萬點，仍須上漲約26%，考量年底剩餘交易日有限，預估5萬點關卡較可能落在2027年第1季挑戰。