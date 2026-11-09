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美政局變動恐成投資市場隱憂 凱基投信：著眼AI長期科技周期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期美股與台股震盪加劇，隨著美國期中選舉結果陸續出爐後，市場進一步擔憂國會版圖與政策方向的改變，可能提高美國AI資料中心在土地、電力、水資源與環境審查上的建設門檻，進而延緩AI基礎設施的投資進度。凱基投信認為，市場目前重新定價的，主要是AI基礎建設的速度、成本與投資回報，而不是全面否定AI需求。此次波動需要審慎看待，但也不宜直接解讀為AI長期科技周期已經反轉。

凱基投信表示，短期政治不確定性確實會壓抑估值，尤其AI資料中心涉及龐大資本支出，以及土地、電力、水資源和地方社區等複雜議題，選舉帶來的權力重組，往往伴隨法規審查、環境標準與財政資源分配的重新評估，預期市場波動可能延續。不過，政策可能改變建設速度，但AI發展的算力需求並不會因而消失，投資人不必因指數單日巨幅下跌而過度恐慌。

然而，市場修正未必是風險，也可能是提供投資人重新檢視資產配置的契機。當市場上漲時，投資人容易忽略自己對波動的承受能力；當市場快速震盪時，反而更能檢視原有配置是否適合自己的投資期限、現金需求與風險承受度。投資人重新確認股票、債券與現金的配置比例，並審慎控管槓桿運用，以因應市場變化。

凱基 投信 科技

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