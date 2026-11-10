中信兩基金 23日起募集

企業布局供應鏈以「穩定不斷鏈」為優先。金屬、礦產與能源是打造AI基礎建設不可缺少要素，可望成為下一波投資主流。中國信託投信推出中信金屬及礦業（009830）與中國信託未來關鍵戰略基金，將於23日至27日同步募集。

009830聚焦美國金屬礦業的上游資源，中國信託未來關鍵戰略基金則主動布局四大關鍵戰略機會。

中國信託投信指出，AI投資浪潮正持續向基礎建設延伸。從資料中心、電網升級到能源供應，背後都仰賴大量金屬與礦產資源；加上強權競逐，資源已從單純的原物料，升級為攸關國家安全的戰略物資，「囤金」與「搶礦」已成為各國共識。全球央行儲備資產中的黃金比重，已由2023年的16%提升至2025年的27%。工業金屬方面，AI、電動車與再生能源帶動需求成長，但供給擴充速度跟不上。中國限制稀土出口、美國官方入股稀土企業，資源保護主義持續升溫。

009830經理人施絜心表示，投資金屬礦業，與其分散布局全球，不如直接聚焦美國，主因是美國政府正全力打造本土供應鏈。截至今年8月，美國政府已透過不同方式成為多家稀土與鋰礦企業的股東，國防採購規範也將自2027年1月1日起擴大限制範圍。此外，這次針對金屬礦產的最大需求就在美國本土，全球主要AI資料中心與電網擴建多集中在美國，鋼鐵、銅、鋁等材料需求直接受惠。

中國信託投信表示，009830聚焦美國金屬礦業，交易便利、持股透明，適合看好資源產業長期趨勢、希望參與礦產輪動的投資人。