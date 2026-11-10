六檔生醫基金淨值創高

美國期中選舉後，市場對AI資料中心監管與建置進度的疑慮升溫，美股科技股賣壓湧現，衝擊亞洲股市。在市場重新評估產業成長與風險之際，仍有10檔基金淨值創新高，其中，生技醫療基金占據前六名，後續為基礎建設基金占兩名，以及短期收益以及貨幣市場基金。

觀察10檔淨值創新高的基金近一月績效，景順全球康健以17.2%居首，野村全球生技醫療以14.8%排名第二，永豐創新醫療多重資產、富達智慧醫療多重資產收益分別以13.6%、12.2%居第三、第四。玉山全球醫療生化與群益那斯達克生技則分別上漲11.1%、10.8%，生技醫療相關產品包辦前六名。

其後依序為野村全球基礎建設大未來10.03%、第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益10%、野村全球短期收益2.8%，以及野村貨幣市場0.1%。

野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐表示，市場資金輪動加快，投資人分散配置與防禦需求，支撐醫療保健產業，加上正面臨床數據、新藥審批進展及併購動能，為生技領域帶來成長機會。大型藥廠面臨專利到期壓力，持續尋找優質研發管線，具差異化技術的企業因而受到關注。聚焦新藥進程與研發管線具潛力的大型生技公司及藥廠，並布局擁有先進技術平台、突破性藥物機轉的中小型生技企業，兼顧新品成長機會與專利到期風險。

群益那斯達克生技經理人邱鈺茹指出，醫療保健產業呈現相對強勢，其核心邏輯主要受防禦性資金避險與創新題材轉向雙軌驅動。