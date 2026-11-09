台股超車韓股、費半！鉅亨買基金：AI監管不等於需求熄火 基金分批布局

全球科技股近期遭遇猛烈賣壓，韓股、日股、美科技股及台股接連回檔，也讓2026年股市強弱排名重新洗牌！「鉅亨買基金」統計，截至10月底，台灣加權指數今年以來上漲58.6%，超越費城半導體指數的57.3%及韓股的54.4%，躍居主要股市之冠。更驚人的是，台股共同基金績效更勝大盤，其中，台灣中小型股票基金平均報酬高達77.2%，16檔全數打敗大盤，最強基金報酬更達127%，凸顯主動選股的優勢。

不只台灣中小型股票基金表現搶眼，整體台股共同基金也交出亮眼成績單。「鉅亨買基金」統計，今年以來台灣股票型基金平均報酬達66.3%，129檔基金中有95檔超越大盤，占比近74%；相較之下，被動式ETF平均報酬為62.0%，主動式ETF則為57.8%。

「鉅亨買基金」投資暨數據研究部主管羅瑤庭表示，共同基金經理人能依市場變化靈活調整持股與產業配置，不受追蹤指數限制；相較主動式ETF每日揭露持股，共同基金無須每日公開投資組合，也較能避免布局策略提前曝光、遭市場跟單推升股價的風險，有助經理人掌握投資時機與控制交易成本。

面對近期科技股急跌，台股還能延續強勢嗎？羅瑤庭指出，這波修正主要反映市場重新評估AI投資成本與企業獲利前景，並非經濟基本面全面轉弱。歷史數據顯示，科技股大跌後，經濟是否陷入衰退才是影響後續行情的關鍵。「鉅亨買基金」回測1987年以來美國科技股急跌情況，若美國未陷入衰退，台股後續一年的平均報酬達18.3%，優於印度的15.9%、新興亞洲的14.5%及日本的12.2%，顯示在經濟維持成長下，台股仍具上漲潛力。

羅瑤庭表示，目前從美國就業市場及長短天期利差等指標觀察，經濟陷入衰退的機率仍偏低。至於美國期中選舉後民主黨掌控國會，雖可能增加大型科技企業及AI資料中心的監管壓力，但川普仍握有總統否決權，重大法案須經跨黨派協商，政策調整未必如市場擔憂般劇烈，政治制衡甚至可能降低政策突然轉向的風險。對台股而言，真正需要關注的是科技巨頭是否因此縮減資本支出或延後AI建設計畫。即使監管趨嚴可能短暫影響供應鏈訂單與市場評價，只要AI運算需求持續成長、科技巨頭投資動能未明顯轉弱，台灣半導體及伺服器供應鏈仍有基本面支撐。

展望後市，羅瑤庭認為，儘管科技股估值修正，加上美國政局變化可能加劇短期震盪，但AI長期發展趨勢並未改變，台股仍具中長期投資吸引力。與其因市場急跌恐慌退場，不如把握拉回分批布局的機會。建議投資人選擇具備長期競爭力與選股能力的台股基金，搭配「鉅亨超底王」逢低自動加碼機制，增加相對低檔累積基金單位數的機會，更有效率地掌握AI成長趨勢帶來的投資契機。