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多重資產基金遇震盪！熱門7檔幾乎都收黑：僅1檔逆勢上漲差距逾12趴

聯合新聞網／ 綜合報導
10月全球市場震盪下，7檔熱門多重資產基金僅1檔上漲，其餘多數收黑，顯示基金績效高度受資產配置與科技部位影響。記者余承翰／攝影
10月全球市場震盪下，7檔熱門多重資產基金僅1檔上漲，其餘多數收黑，顯示基金績效高度受資產配置與科技部位影響。記者余承翰／攝影

全球市場10月遭遇修正，科技股評價、企業資本支出及國際政經不確定性，成為牽動資產價格的重要因素。

過去被視為兼顧收益與風險分散的多重資產基金，也在這波震盪中面臨考驗。

觀察市場七檔熱門多重資產基金10月績效，六檔呈現負報酬，僅富蘭克林華美美國多重資產收益基金逆勢上漲2.31%，凸顯不同資產配置策略，在市場修正期間可能產生截然不同的結果。

根據10月份績效統計，七檔多重資產基金單月報酬介於正2.31%至負9.85%，首尾差距達12.16個百分點。

其中，安聯收益成長多重資產基金下跌0.65%，相對抗跌；富邦台美雙星、施羅德台美雙利分別下跌3.79%、5.49%；群益潛力收益及元大優質收益成長跌幅接近7%，野村全球科技多重資產基金則下跌9.85%。

市場人士分析，多重資產基金雖然同時投資股票、債券等不同資產，但不代表必然具有相同的防禦能力。

尤其近年科技與AI題材帶動全球股市上漲，部分基金即使採取多資產架構，仍可能因股票配置偏高、產業集中或資產間相關性上升，而在市場回檔時承受較大壓力。

富蘭克林華美投信指出，AI產業正從市場期待轉向企業獲利驗證階段，投資人開始重新檢視科技巨頭龐大資本支出能否轉化為營收、自由現金流與實質獲利。

當市場評價受到挑戰，企業基本面、財務韌性及產業分散程度的重要性將更加凸顯。

富蘭克林華美美國多重資產收益基金經理人呂尚謙表示，美國產業結構多元，除了科技產業持續受惠數位轉型與AI應用，也可留意醫療保健、具定價能力及現金流穩健的企業。

隨著美國期中選舉落幕，政策方向與產業評價可能重新調整，為不同類型企業帶來投資機會。

在投資策略上，呂尚謙認為，股票配置應兼顧成長性與收益品質，債券則須評估利率走勢、信用利差及違約風險。

此外，透過選擇權策略收取權利金，也有機會增加投資組合收益來源，但其下檔緩衝效果有限，仍須留意市場大幅波動風險。

法人提醒，單月績效僅能反映特定市場環境下的結果，不能據此判斷基金長期優劣。

投資人評估多重資產基金時，除觀察報酬率與配息水準，更應檢視資產配置、最大回撤、波動度及長期風險調整後報酬，才能判斷基金是否真正符合自身的投資需求。

七檔熱門投信多重資產基金10月績效比較

基金名稱（新台幣級別）

10月報酬率

富蘭克林華美美國多重資產收益基金

2.31%

安聯收益成長多重資產基金

-0.65%

富邦台美雙星多重資產基金

-3.79%

施羅德台美雙利多重資產基金

-5.49%

群益潛力收益多重資產基金

-6.79%

元大優質收益成長多重資產基金

-6.80%

野村全球科技多重資產基金

-9.85%

資料來源：CMoney，資料日期：2026/10/31

基金 資產 富蘭克林華美投信 美國

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