電商醫療工業 投資升溫

美國期中選舉結束，民主黨大勝，投資人擔心影響AI資料中心建置，AI股大修正。法人指出，AI長期發展趨勢不變，但短期仍將震盪，短期可觀察科技股財報及展望，同時擴大投資範圍，以掌握不同資產類別的投資機會。

貝萊德世界股票（009826）經理人楊貽甯表示，美國期中選舉後，全球科技股震盪加劇，AI投資熱潮也迎來市場更嚴格的檢視。不過，短線股價修正並不代表AI趨勢出現反轉。AI變革潛力仍持續看好，且科技股賣壓並未全面擴散至所有產業，反映市場正進行更明顯的產業輪動。

楊貽甯指出，AI所帶來的生產力提升與應用機會，正逐步由半導體、雲端運算等基礎建設，擴散到電商、支付、醫療、工業等更多產業。投資人也應該擴大投資範圍，修正過往高度集中AI或少數科技巨頭的布局方式。

聯博投信表示，隨著全球市場快速演變，投資人對股票配置的需求日益多元，因此也應多元布局，不只局限在單一投資類型。著眼長期成長動能的投資人，可積極尋找AI、科技創新及產業轉型帶來的發展契機；重視現金流的投資人，則可透過高股息企業與多元收益來源，提升收益潛力。

景順投信指出，當市場過度集中的交易部位開始出現賣壓，尤其涉及避險基金等槓桿投資人時，股價跌勢可能與長期基本面變化脫節，市場調整也可能持續。

不過，景順投信認為，股價回落，估值趨於合理，正逐步改善長期投資機會。投資人仍應重視分散配置，在科技股修正期間，透過其他產業、債券及國際市場平衡投資組合風險。