投信新基金不再只押台股、AI 日股、黃金、礦業等全入列

美國期中選舉之後，市場對AI股的續航力心存疑慮。從投信近期新募產品來看，投信新募基金更加多元，不再聚焦台股主動式ETF，而是涵蓋日股、歐股、黃金、礦業、高息股、債券等ETF。

貝萊德投信有兩檔ETF將於今日開始募集，即貝萊德世界黃金（009834）、貝萊德世界礦業，分別追蹤富時TIP世界黃金指數、富時TIP世界礦業指數，著眼於黃金及礦業供不應求。兩檔ETF都不配息。

貝萊德旗下iShares是全球最大ETF品牌，具備跨時區、跨市場、跨貨幣的豐富交易經驗，且旗下的共同基金貝萊德世界黃金基金、貝萊德世界礦業基金規模在同型基金中也是名列前茅，都引進台灣多年，擁有不少台灣投資人，是國人熟知的基金。

主動摩根日本鑫收、主動摩根歐洲鑫收這兩檔主動式ETF將於11月16日開募，屬於摩根的「鑫收益」系列。摩根今年4月推出主動摩根台灣鑫收，除了主動選股追求成長之外，同時加入掩護性買權增加權利金收益。這檔ETF在這波大修正之前淨值最高超過14元，自8月開始月配息以來，年化配息率都超過10%，表現穩健。

摩根投信因而再接再厲，推出國內首見的聚焦日本與歐洲股票主動式ETF，都是月配息，且搭配掩護性買權策略，同樣希望兼顧成長與收益，也有利於投資人降低資金過度集中在美股及台股的風險。

主動聯博全球高息、主動聯博未來龍頭緊接著於18日開募，是聯博投信首度以傘型基金形式推出全球股票主動式ETF。前者主動精選全球高股息與成長潛力標的，以同時掌握股息收益與股票資本增值，並採月配息；後者則掌握全球多元科技創新與發展趨勢，採年配息。

貝萊德、摩根、聯博這三家外資投信自去年開始在台發行ETF以來，都加快發行腳步，近期都推出傘型基金，一次募集兩檔，運用國際經驗積極拓展版圖。國內的中信投信同樣加快發行速度，23日將同步開募中信未來關鍵戰略基金、中信標普金屬及礦業ETF，以同步掌握AI關鍵戰略資產投資機會。不讓美系同業專美於前，歐洲最大資產管理公司也將在台首發ETF。東方匯理投信將於23日開募匯理A級公司債ETF，追蹤彭博TPEx 20-35年期AAA-A美元公司債指數，為近期唯一一檔新募債券ETF。