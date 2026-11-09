錢進平衡基金 股債匯通吃

美國期中選舉變天，以科技股為主的族群大跌，費城半導體股上周五（6日）雖然反彈4.2%，但投資人仍擔心後市變數。法人指出，與其猜測市場何時落底，不如重新檢視投資組合，擴大投資範圍，並且堅持投資紀律，透過多種機制分批逢低布局。

景順首席全球市場策略師列維特（Brian Levitt）表示，近期AI相關股票回檔，反映市場開始重新評估AI基礎建設投資規模與擴張速度，但這並不代表AI泡沫破裂或長期投資趨勢終結。AI產業整體估值尚未達到過去重大投機泡沫的極端水準，目前更像是市場對過去數年漲勢強勁、交易過度集中的AI類股進行調整。

富蘭克林投顧指出，美國期中選舉終於塵埃落定，但政治角力帶來的影響卻沒有減緩。中東戰事仍懸而未解，連帶的通貨膨脹及聯準會（Fed）策略仍牽動全球金融市場動向。

在投資標的方面，富蘭克林投顧指出，面對波動與不確定性不斷攀升的局面，投資人如果不知如何選擇，可以布局全球平衡基金，一舉網羅股市、債市及匯市的投資機會。

「鉅亨買基金」投資暨數據研究部主管羅瑤庭建議，仍應持續布局台股及美股基金。台股基金可掌握AI半導體及供應鏈長期成長機會，美股基金則有助將投資範圍延伸至金融、醫療及消費等不同產業。另外，可適度搭配全球股票基金，進一步分散區域與產業風險。

中租基金平台指出，市場動盪擴大，投資人可以透過「均價扣」及「均線扣」強化定期定額成效，在低檔時自動加碼，降低套牢風險，並提升整體投資報酬率。

中租基金平台指出，「均價扣」即「定期（不）定額」功能，是目前業界普遍採用的扣款機制，核心邏輯是以「基金庫存報酬率」作為觸發條件，根據投資人持有的基金庫存績效決定是否增加或降低扣款金額。

至於「均線扣」，則是中租基金平台獨家推出的創新機制，以「基金淨值低於N日均線」作為觸發條件。系統會自動比對契約基金的最新淨值，幫助投資人在相對低點增加投入。