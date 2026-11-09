聽新聞
0:00 / 0:00

全球市場觀測站／AI基建供應鏈 遭重擊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國民主黨在期中選舉取得國會控制權後，市場開始重新評估AI及資料中心擴建面臨的監管風險。法人表示，若資料中心建置速度放緩，首當其衝的將是AI基礎建設供應鏈，其中AI半導體受到的衝擊可能最為明顯，相關基礎建設概念股也可能受到牽連，包括AI電力基礎建設族群。

反觀那斯達克成分股中，仍有不少企業並非直接受惠於AI基礎建設擴張，例如Alphabet、Amazon等雲端服務業者。這些公司雖然同樣受到AI類股修正影響，但跌幅相較半導體等AI基礎建設族群相對有限。

這波修正並非全部的科技股全面崩盤，而是AI資本支出鏈估值重新定價。中國信託投信表示，後續有三大焦點值得持續關注：一、大型雲端業者是否有下修資本支出的預估；二、輝達、Broadcom、AMD、美光有沒有下修AI需求展望；三、民主黨提出的AI、資料中心政策最後究竟只是環保、電力及水資源限制，還是真的會壓低建設量。

若資本支出沒有下修、訂單沒有取消，只是短線因為消息面將評價修正，對供應鏈的意義比較像是估值修正，並非是產業的翻轉；反之，若後續企業開始下修資本支出或AI需求展望，影響層面就可能進一步擴大。目前市場觀望情緒仍濃厚，未來美國科技巨頭公布的財報與財測，將成為市場重要觀察指標。

中信NASDAQ ETF（009800）經理人張圭慧指出，經過近期大幅修正，股票估值吸引力逐漸浮現，但市場仍面臨AI產業融資、商業化進度及地緣政治等不確定因素，短期波動恐持續。投資人不妨將焦點從單日跌幅轉向企業長期成長潛力，同時保留對後續風險的評估空間。

當前市場修正已使部分股票之估值回到更具吸引力的區間，但估值下降不代表風險完全解除。投資人看好AI產業的長期發展，可考慮採取分批布局策略，並適度拉長進場時間，降低短期市場波動與政策、地緣政治變化帶來的影響，在掌握潛在成長機會的同時，保留因應市場進一步修正的彈性。

供應鏈 基建 輝達 Alphabet 基礎建設

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國期中選舉衝擊AI科技股！00954、009828法人解析半導體與PCB後市

費半重挫揭開 AI重新定價序幕

美國AI監管疑慮升高 投信：亞洲科技股面臨估值壓力

AI 產業從建設期邁向收成期 009815卡位 MAG7後市可期

相關新聞

四大CSP投資不停歇 AI股長線成長無虞 中小利基股反彈可期

近期AI科技大廠出現負自由現金流，加上美國期中選舉民主黨大勝，加深市場對AI後市發展疑慮，導致美股科技股尤其是費城半導體指數持續重挫，拖累台股波段大跌近12,000點。但AI已成發展趨勢不可逆的剛性需求，美國四大CSP廠投資腳步持續，AI股長線成長無虞，短線的非理性急跌，提供逢低布局良機，跌深中小利基股可望優先反彈。

全球市場觀測站／AI基建供應鏈 遭重擊

美國民主黨在期中選舉取得國會控制權後，市場開始重新評估AI及資料中心擴建面臨的監管風險。法人表示，若資料中心建置速度放緩，首當其衝的將是AI基礎建設供應鏈，其中AI半導體受到的衝擊可能最為明顯，相關基礎建設概念股也可能受到牽連，包括AI電力基礎建設族群。

錢進平衡基金 股債匯通吃

美國期中選舉變天，以科技股為主的族群大跌，費城半導體股上周五（6日）雖然反彈4.2%，但投資人仍擔心後市變數。法人指出，與其猜測市場何時落底，不如重新檢視投資組合，擴大投資範圍，並且堅持投資紀律，透過多種機制分批逢低布局。

投信新基金不再只押台股、AI 日股、黃金、礦業等全入列

美國期中選舉之後，市場對AI股的續航力心存疑慮。從投信近期新募產品來看，投信新募基金更加多元，不再聚焦台股主動式ETF，而是涵蓋日股、歐股、黃金、礦業、高息股、債券等ETF。

電商醫療工業 投資升溫

美國期中選舉結束，民主黨大勝，投資人擔心影響AI資料中心建置，AI股大修正。法人指出，AI長期發展趨勢不變，但短期仍將震盪，短期可觀察科技股財報及展望，同時擴大投資範圍，以掌握不同資產類別的投資機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。