全球市場觀測站／AI基建供應鏈 遭重擊

美國民主黨在期中選舉取得國會控制權後，市場開始重新評估AI及資料中心擴建面臨的監管風險。法人表示，若資料中心建置速度放緩，首當其衝的將是AI基礎建設供應鏈，其中AI半導體受到的衝擊可能最為明顯，相關基礎建設概念股也可能受到牽連，包括AI電力基礎建設族群。

反觀那斯達克成分股中，仍有不少企業並非直接受惠於AI基礎建設擴張，例如Alphabet、Amazon等雲端服務業者。這些公司雖然同樣受到AI類股修正影響，但跌幅相較半導體等AI基礎建設族群相對有限。

這波修正並非全部的科技股全面崩盤，而是AI資本支出鏈估值重新定價。中國信託投信表示，後續有三大焦點值得持續關注：一、大型雲端業者是否有下修資本支出的預估；二、輝達、Broadcom、AMD、美光有沒有下修AI需求展望；三、民主黨提出的AI、資料中心政策最後究竟只是環保、電力及水資源限制，還是真的會壓低建設量。

若資本支出沒有下修、訂單沒有取消，只是短線因為消息面將評價修正，對供應鏈的意義比較像是估值修正，並非是產業的翻轉；反之，若後續企業開始下修資本支出或AI需求展望，影響層面就可能進一步擴大。目前市場觀望情緒仍濃厚，未來美國科技巨頭公布的財報與財測，將成為市場重要觀察指標。

中信NASDAQ ETF（009800）經理人張圭慧指出，經過近期大幅修正，股票估值吸引力逐漸浮現，但市場仍面臨AI產業融資、商業化進度及地緣政治等不確定因素，短期波動恐持續。投資人不妨將焦點從單日跌幅轉向企業長期成長潛力，同時保留對後續風險的評估空間。

當前市場修正已使部分股票之估值回到更具吸引力的區間，但估值下降不代表風險完全解除。投資人看好AI產業的長期發展，可考慮採取分批布局策略，並適度拉長進場時間，降低短期市場波動與政策、地緣政治變化帶來的影響，在掌握潛在成長機會的同時，保留因應市場進一步修正的彈性。