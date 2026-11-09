四大CSP投資不停歇 AI股長線成長無虞 中小利基股反彈可期

近期AI科技大廠出現負自由現金流，加上美國期中選舉民主黨大勝，加深市場對AI後市發展疑慮，導致美股科技股尤其是費城半導體指數持續重挫，拖累台股波段大跌近12,000點。但AI已成發展趨勢不可逆的剛性需求，美國四大CSP廠投資腳步持續，AI股長線成長無虞，短線的非理性急跌，提供逢低布局良機，跌深中小利基股可望優先反彈。

主動台新臺灣中小ETF（00416A）經理人沈建宏表示，美國民主黨並非一味反對AI，預期期中選舉後AI基礎建設將逐步放行。此外，晶片大廠博通預估，2026財年第4季AI半導體營收將增加至217億美元，較第3季167億美元增加約30%，反映AI運算基礎建設需求仍快速成長；Meta日前完成250億美元股權融資、美超微與SpaceX算力營收大幅躍升，以及海力士淨利年增216%，皆證明AI與算力需求只增不減，企業獲利成長可期，仍看好2027年台股行情，預期2027年1月可望重演今年1月的基本面利多大漲，拉回將是長線買點。

沈建宏指出，台灣的AI伺服器、半導體與資通訊產品市場需求極為強烈，供應鏈的資本支出亦持續維持在高檔，隨全球生成式AI應用持續深化，以及四大美系雲端服務商（CSP）持續擴大資料中心建設，再搭配即將進入的消費性電子新品旺季，預期台廠AI供應鏈將持續擴產、訂單能見度極高，包括半導體、AI伺服器、雲端運算等上下游產業皆將全面受惠，選股重於選市，中小利基股相對有表現空間。

沈建宏表示，操作上持續留意輪漲、本益比相對合理、高股息題材、投信尚未持股高、2027有轉機成長題材個股。類股可關注AI供應鏈受惠股如材料升級、電力革新、新設計等；光通訊供應鏈；關鍵零組件；半導體上游材料與設備；美國設廠受惠股；漲價族群如被動元件、電源IC、矽晶圓等；低軌衛星供應鏈；高股息殖利率族群。

主動復華台灣新星ETF經理人戎宜蘋指出，預期近期台股仍受美國期中選舉等市場變數影響，加大行情波動幅度，不過行情短線歷經大幅修正，相關新興成長股評價已逐步修正至相對具吸引力水準，將伺機分批進場布局修正幅度較大的中小型成長股及轉機股，包括光通訊等AI供應鏈，以及受惠AI轉型的傳產及傳統電子股。