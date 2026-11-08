快訊

女生有這5種興趣難結婚？ 日媒報導第1名讓人意想不到

國安基金護盤不保證止跌！股民揭最大誤區 融資照樣會斷頭

聽新聞
0:00 / 0:00

美股選後上漲勝率逾九成 美國股票基金與美國科技基金宜納入資產配置

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國期中選舉變天，民主黨一舉拿下參眾兩院，美國總統川普未來兩年施政恐遭遇強力制衡，美股與AI產業前景也成為市場關注焦點。不過，政治失利不代表股市將跟著走弱！「鉅亨買基金」統計，自1927年以來24次美國期中選舉，標普500指數在選後一年有22次上漲，勝率高達91.7%，平均報酬率達17%。「鉅亨買基金」指出，選舉雖可能引發短期震盪，但政治版圖改變未必扭轉美股長期趨勢，投資人不宜因選舉結果貿然退場。

「鉅亨買基金」投資暨數據研究部主管羅瑤表示，期中選舉向來是美國政治與金融市場的重要分水嶺，但從歷史經驗觀察，選後美股表現往往比市場想像更強勁。鉅亨買基金回測過去近百年（1927-2026年）發現，標普500指數在期中選舉後三個月、六個月及一年，平均報酬率分別達7.4%、13.2%及17%，呈現隨持有期間拉長、平均漲幅擴大的現象。這反映選舉不確定性逐漸消除後，市場焦點有機會重新回到企業獲利與經濟基本面。不過，歷史勝率並非未來報酬保證，仍須留意當前利率、通膨及企業獲利變化。

至於民主黨全面掌控國會，是否將成為美股利空？羅瑤庭分析，川普未來推動重大減稅、財政支出及其他涉及立法的政策，勢必面臨更高協商門檻，但政治制衡不見得是壞事。當重大政策難以由單一政黨主導，反而可能降低政策急轉彎的風險，讓企業投資規劃更具可預測性。另一方面，川普仍握有行政權與總統否決權，民主黨即使掌握國會，也難以單方面推動所有政策。未來白宮與國會的角力，關鍵不在誰能完全主導，而是能否透過協商維持政策穩定。

市場另一關注焦點是AI產業會否受到衝擊。羅瑤庭指出，民主黨掌握國會後，可能加強對大型科技企業、AI資料中心及相關產業的監督，增加部分政策與法規的不確定性，但監管趨嚴不等於AI投資熱潮就此終結。AI發展的核心動能仍來自企業對運算能力、資料中心及生產力提升的需求，科技巨頭的資本支出與獲利能力，才是支撐美股中長期表現的關鍵。未來應關注AI投資能否持續轉化為營收與現金流，而非僅以政治立場判斷科技股前景。

展望後市，羅瑤庭認為，期中選舉雖改變美國政治權力結構，但不必然扭轉美股長期成長趨勢。相較於短期政治角力，企業獲利、經濟基本面及AI產業發展，仍是影響美股表現的關鍵。投資人不必因選舉結果過度悲觀，可將美國股票基金與美國科技基金同步納入資產配置，兼顧整體市場與科技產業的成長機會，並採取定期定額方式分批布局，搭配「鉅亨超底王」逢低自動加碼機制，在市場震盪時掌握投資契機，以紀律投資參與美股長期成長。

基金 美股 資產配置 股票

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美股暴跌、亞股跟殺 「鉅亨買基金」揭急跌後投資機會

美國期中選舉後道瓊狂飆1569點！科技巨頭逆勢走強 009800布局美股龍頭

美國期中選舉衝擊AI科技股！00954、009828法人解析半導體與PCB後市

美股期中選舉後有望反彈！瑞銀看好年底行情 11月平均漲幅1.9％

相關新聞

台股跌深可以搶反彈了？凱基：先過4萬點 還要等三訊號

凱基投顧指出，就技術面觀察，台股自10月6日歷史高點49,968點展開修正，到11月6日盤中最低37,837點，波段回檔幅度達24.28%，顯示中短期趨勢已明顯轉弱。不過，隨加權指數與短、中期均線的負乖離快速擴大，短線已逐步具備跌深反彈的技術條件。

台股一周狂瀉5,510點！法人曝下檔關卡 反彈可看這些族群

台股跌破40K，上周大跌5,510點、跌幅12.1%，收在39,701點。群益投顧指出，台股連七跌改寫波段新低，短線技術面延續弱勢，指數區間38,000-42,000點，建議保守觀望靜待落底，等待反彈訊號再酌量適度搶短。

奇鋐營收／10月221億元再攻頂 年月雙增創歷史新高

散熱大廠奇鋐（3017）8日公告10月營收221.03億元，月增5.2%、年增34.4%，單月營收連續5個月創新高，業績表現亮眼；累計前十月營收1,793.51億元，創同期新高。

上周三大法人買超ETF前十大6檔債券、3檔反1 第一名54.7萬張

上周台股重挫12.1%，大跌5,510點收在39,701點。觀察三大法人ETF買盤，高達六檔被債券ETF包辦。另外也有二檔台股反1、一檔原油反1進榜，以及一檔不動產進榜，法人操作上明顯偏向防禦。上周三大法人買超最多的ETF元大台灣50反1（00632R）高達54.7萬張，其次是群益ESG投等債20+（00937B）有42.1萬張，第三名是期元大S&P原油反1（00673R）有20.9萬張。

主動式ETF上周加碼TOP10金融股占多數 這檔加碼1.4萬張

主動式ETF規模持續成長，不過上周台股重挫5,510點，因此主動式ETF加碼標的成為市場焦點。統計上周主動式ETF加碼前十名台股，台新新光金（2887）獲得14,841張加碼登上第一，其次是國泰金（2882）9,189張，第三名的永豐金（2890）有8,862張。前十名加碼均超過4,000張。

志聖營收1／10月10.13億元 創歷年同期新高

志聖（2467）8日公布10月營收10.13億元，月增7.3%，年增80.7%，創歷年同期新高。志聖說明主因客戶需求增加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。