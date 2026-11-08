美股暴跌、亞股跟殺 「鉅亨買基金」揭急跌後投資機會

美股11月5日遭遇猛烈賣壓，那斯達克指數重挫5.5%、費城半導體指數暴跌12.3%，恐慌情緒迅速蔓延亞洲，6日台、日、韓股市同步重挫，全球科技股面臨嚴峻考驗。AI投資熱潮真的要變天了嗎？「鉅亨買基金」指出，美國期中選舉後的AI監管疑慮，確實衝擊市場信心，但股價全面下跌，不代表企業獲利同步惡化。最新財報顯示，美國企業盈餘仍大幅成長28%，與市場悲觀情緒形成強烈反差。投資人應區分短期恐慌與基本面變化，不宜因股市急跌而貿然退場。

「鉅亨買基金」投資暨數據研究部主管羅瑤庭表示，市場擔憂美國AI監管趨嚴，可能限制資料中心建設，進而衝擊晶片、設備及相關供應鏈需求。由於台灣、韓國及日本在全球AI供應鏈扮演關鍵角色，美國科技股重挫，也迅速波及亞洲市場。然而，政策風險不等於AI需求全面熄火，即使部分資料中心建設進度放緩，也不代表所有企業訂單與獲利同步轉弱。此次賣壓甚至擴散至美股11大類股，顯示市場已將特定產業的不確定性放大為整體經濟風險，短期反應可能過度。

羅瑤庭指出，企業財報更凸顯市場情緒與基本面的落差。根據彭博第3季財報統計，標普500指數已有逾八成企業公布財報，整體營收成長13.2%、盈餘大增28%，且11大產業營收與盈餘均呈正成長。其中，科技業盈餘成長66.4%、工業成長36.2%，金融、醫療及消費相關產業也持續擴張，顯示美國經濟成長並非僅靠AI科技巨頭支撐。他強調，美國是全球AI投資與終端需求的重要來源，只要企業資本支出與獲利動能未出現持續惡化，台灣及亞洲科技供應鏈的中長期成長機會仍值得關注。

股市急跌後，後市真的如此悲觀？「鉅亨買基金」回測歷史數據，以五個交易日累計下跌至少10%為條件，統計主要股市後續表現。結果顯示，標普500指數急跌後一年平均報酬達20.2%，費城半導體指數更達26%；台灣加權指數與那斯達克指數也分別有11.9%及11.6%的平均報酬。羅瑤庭表示，四大指數在急跌後三個月、六個月及一年平均報酬均為正值，顯示市場短期恐慌未必延續，拉長投資時間仍有修復機會，但歷史表現不保證未來報酬，後市仍須觀察企業獲利與政策變化。

面對全球股市震盪，羅瑤庭建議，投資人不必急於猜測市場底部，而應重新檢視資產配置，避免過度集中單一市場或產業。台股基金可掌握AI半導體及供應鏈長期成長機會，美國股票基金則有助將投資範圍延伸至金融、醫療及消費等不同產業，並適度搭配全球股票基金，分散區域與產業風險。布局策略上，可透過定期定額分批進場，搭配「鉅亨超底王」急跌自動加碼機制，降低單次進場時點的影響，在市場波動中維持投資紀律，兼顧長期成長與配置彈性。