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長天期公司債 殖利率飆高

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美國長天期公司債殖利率來到6.45%飆新高，吸引追求穩健現金流的長線資金流入美國長天期投等債。根據最新統計，前三季包含ETF與共同基金在內，整體美國投資等級債累計淨流入金額已超過3,000至3,500億美元，10月中旬單周淨流入即高達43.2億美元，其中，流入長天期債券ETF的比重達35~40%。

推算今年以來鎖定長天期投資等級公司債的資金流入金額已達到 1,000億至1,200億美元的規模，長天期A級公司債券ETF成絕佳避風港。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF（00942B）經理人王惜安表示，A級公司債相較於美國公債，殖利率通常具備優渥的信用利差回報，能提供投資人更為豐厚的息收，另相較於非投資等級債，A級公司債的發行主體具備強勁的資產負債表與充沛的現金流，在目前的總體經濟環境下展現出極高的性價比。

整體而言，高評級長天期美國公司債憑藉歷史相對高殖利率與極低違約風險兩大核心優勢，已成為法人與一般投資人鎖定長期高回報的配置首選。

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良指出，動態調整資產配置亦能透過債券部位分散波動風險，市場焦點轉向實質基本面之際，可轉換公司債展現極佳優勢，其股債雙性特質在股市震盪時能提供優渥的利息保護，股市走揚時則能轉換為股票、同步參與科技股波段大行情。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，市場預期2027年雲端服務供應商資本支出將突破1.2兆美元，甚至超過同期營運現金流。龐大資本支出也使企業發債及海外籌資需求增加；但伴隨市場利率走揚，高利環境推升AI 融資壓力及成長動能，反映市場對融資規模、投資報酬及信用風險的要求提高。

公司債 殖利率 長天期債券

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