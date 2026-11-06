科技型商品 低接好時機

美國期中選舉結果出爐，民主黨大獲全勝，以科技股為主的市場表現弱勢。法人指出，政治干擾解除，投資焦點將回歸產業基本面，後續要觀察企業獲利、貿易及科技政策等。只要AI需求不變，科技型商品拉回修正，可視為中長線布局的契機。

美國期中選舉結束，政治不確定因素消除，美股三大指數收紅，但費城半導體指數下跌3.1%，反映投資人擔心AI資料中心建置將受衝擊。亞股昨（5）日由韓股領跌5.2%，其次是台股跌3.2%、日本日經225指數跌1.7%，但中國大陸、香港、印度等其他亞股則收紅。

台股連六黑，跌破42,000點。玉山高成長基金經理人廖炳焜分析，本波台股修正，主要來自市場重新評估AI產業長期成長速度與評價水平，而非企業獲利出現系統性惡化。隨著政治因素逐步淡化，基本面仍將重新成為市場主導力量。

施羅德投信台股投資團隊指出，從企業獲利、資本支出以及AI產業發展來看，目前沒有看到修正指數預期的理由，持續看好需求持續成長、規格持續升級、供需依然緊張的公司。

施羅德投信台股投資團隊強調，按照目前的估計，明年台股企業獲利成長仍有約三成，加上AI權值股獲利持續成長，因此仍樂觀看待未來一年的走勢。只要AI需求的主邏輯沒有改變，回檔大多還是中長線布局的機會，而不是趨勢反轉的訊號。

大華韓國KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示，南韓受惠於強勁的半導體超級周期與充裕的財政政策空間，預估2027年出口成長率將衝上20%大關並帶動經濟成長率達2.6%。

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭認為，對亞太投資人而言，關鍵因素仍是美國利率與美元走勢、中國大陸經濟成長前景、貿易與科技政策、企業獲利等。隨著選舉落幕，市場焦點將重新回到基本面。