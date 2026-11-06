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美國多重資產 抗波動

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美國期中選舉結果出爐後，投資人開始擔心美國總統川普意向難測，但在美債殖利率處高水準及AI科技股成長潛力仍大之下，法人建議，今年第4季操作宜以美國多重資產抵禦波動。

富蘭克林華美美國收益多重資產基金經理人劉曉如表示，美國市場具備多元產業與資產選擇，在科技成長趨勢延續、短線個股表現分化的環境下，可透過成長與價值風格搭配，結合債券及多元收益策略，增加投資組合的配置彈性。

收益配置亦是震盪市況下的重要考量。依據資料，美國公司債殖利率處於金融海嘯以來的相對高位，有望提供利息收益來源。

而多重資產股票部位則可擇機運用掩護買權，透過收取權利金增加收益，並抵銷部分短線波動造成的回檔損失。

富蘭克林華美投信分析，後續市場仍有機率受到企業財報、利率及政策變化影響。投資人宜從企業基本面出發，透過股債與產業分散，降低對單一行情的依賴，在參與長期成長趨勢的同時，保留因應市場變化的空間。

凱基未來樂活多重資產基金團隊指出，隨著盈餘上修現象已開始從IT擴散至其他產業，預期2026年整體經濟將呈現更為全面均衡的復甦；不過，槓桿的使用讓個股波動加劇，將使類股輪動加速。

選股難度升高，資產平衡配置更形重要。法人表示，美國經濟穩健，AI資本支出持續擴大提升生產力，AI投資帶動全球製造業加速擴張，企業獲利持續上修，市場再度上修2026年成長預期至32.0%，MSCI全球指數2026年獲利成長預估也達35.3%。全球經濟維持穩健成長格局，有利支撐股市後續表現。

美國 美債殖利率 債券

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