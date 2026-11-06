台美韓金三角 瞄準AI財…掌握未來十年最具潛力投資機會

投資人要掌握完整AI成長趨勢，可透過跨國布局參與AI價值鏈發展，掌握未來十年最具潛力的投資機會。法人表示，市場正從模型競賽走向獲利競賽，AI最大的投資機會，在台美韓黃金三角所構成的完整生態系，投資可朝AI相關的跨國商品布局。

大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠提出台美韓AI黃金三角投資架構，目前全球AI生態圈已形成明確分工架構，未來全球AI競爭已不再是單一企業之間競爭，而是供應鏈體系與供應鏈體系之間競爭；從輝達GPU、台積電先進製程到SK海力士HBM，每個環節缺一不可，共同構成推動AI產業持續成長的關鍵動力。

韓華證券分析師林慧允表示，聚焦AI硬體發展將放在高頻寬記憶體（HBM），隨生成式AI模型規模擴大，對資料傳輸速度與運算效率需求快速攀升，使HBM成為AI伺服器及GPU核心零組件。

SK海力士目前已穩居全球HBM市場領導地位，三星電子亦積極擴產搶占商機。與過去景氣循環驅動的記憶體需求不同，本波成長來自AI應用帶動的結構性需求，從企業投資規模與接單能見度觀察，AI所引發的記憶體升級周期仍處於起步階段，後續成長空間值得期待。

安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）經理人蕭惠中表示，近期科技板塊波動明顯放大，主要受到避險基金持續降低整體曝險、鉅額贖回造成流動性壓力，及市場對AI資本支出前景出現雜音等影響，短線市場情緒與產業基本面呈現一定程度的落差。隨著部位調整逐步進行，中長線資金重新布局的動能值得持續觀察。

蕭惠中認為，可從三大方向觀察半導體投資機會。首先，AI投資持續向供應鏈縱深擴散，投資版圖由運算晶片逐步延伸至記憶體、先進封裝及半導體設備；其次，HBM與高階伺服器記憶體已成為AI硬體升級的重要環節，記憶體大廠最新財報顯示HBM4出貨已開始放量；第三，隨AI投資進入下一階段，市場將更加重視資本支出、訂單能見度與企業獲利表現，以檢視AI投資周期能否進一步延續。