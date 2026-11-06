主動式族群 績效不俗

台股自10月初高點來至今重挫逾8,394點，今年來加權報酬指數漲幅縮減至45.8%，檢視同期主動式ETF表現，僅主動式野村台灣50（00985A）繳出47.8%的成績單，贏過加權指數報酬，第二至四名也仍有四成以上的績效。

根據CMoney統計至昨（5）日，在完整參與今年行情的八檔台股主動式ETF中，主動野村台灣50以47.8%的報酬率，堪稱今年台股主動式第一強，第二至四名依序為主動統一台股增長（00981A）45.1%、主動群益科技創新（00992A）40.1%、主動野村臺灣優選40.07%，前四名報酬均逾四成。

野村投信表示，美國期中選舉落幕後，市場短期政治不確定性有所降低，但利率走向、企業獲利及AI投資效益仍是影響後市的重要因素，面對股市震盪與類股快速輪動，投資人重新關注資產配置方式。

考量全球大型雲端服務供應商持續擴大AI基礎建設投資，帶動半導體、先進封裝及高速傳輸等供應鏈需求，台灣科技產業中長期展望仍具支撐。

惟個股漲幅與評價逐漸分化，可透過主動式ETF，運用專業選股與彈性調整持股的優勢，掌握產業成長與輪動契機。

主動群益科技創新經理人陳朝政表示，中長期來看，在AI發展方向明確且未變、相關應用陸續落地兌現，AI效應也進一步擴散至非AI族群，有助為台股帶來實質支撐，故對後續台股成長動能仍正向看待。

在投資布局方面，可聚焦基本面穩健、具護城河優勢的產業龍頭，掌握AI長期成長動能，並持續關注AI技術迭代週期，提前卡位題材短線爆發契機。

展望台股後市，主動野村台灣50經理人林浩詳表示，AI基礎建設與新平台放量仍是觀察供應鏈成長的重要方向，但短線市場對投資回收與企業評價的要求提高，選股更須檢視訂單能見度及獲利實現能力。

操作上聚焦具競爭優勢的企業，結合產業趨勢、營運展望與評價篩選標的，並隨出貨進度及基本面變化調整配置。面對類股快速輪動，需區分短期情緒與營運變化，在參與成長機會的同時兼顧風險管理。