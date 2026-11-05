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專家看美股 可靈活布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

投資人擔心美債殖利率持續居高不下或將對股市形成壓力，國泰投顧認為年初至今高殖利率係反映美國在總體經濟與企業獲利前景強勁、民間資金需求暢旺，反而凸顯美股基本面具備支撐。過往美股在基本面利多與美債殖利率居高不下拉扯影響，靈活布局多元風格的基金，有望進一步創造超額報酬。

美國期中選舉落幕，市場焦點重回企業獲利與產業成長動能。根據統計，1998年至2022年近七次美國期中選舉後，美股選後約半年全呈漲勢，平均報酬為9.22%。

野村美國創新研發龍頭ETF（00971）經理人林怡君表示，近期科技股受AI投資成本及回收速度疑慮影響而震盪，但長期創新趨勢未變。隨AI應用加速擴展，研發實力與技術競爭優勢將成為企業獲利成長的關鍵，除AI晶片、雲端運算外，醫療保健、自動化及創新應用亦具發展潛力。野村投信表示，美國研發創新、雲端平台與AI應用隨市場焦點由選舉轉向企業獲利，研發龍頭與科技供應鏈可望成為掌握AI長期成長的兩大投資方向。

國泰投顧研究發現，1999年第3季至2000年以及2004至2007年「經濟與企業獲利擴張帶動殖利率高升」的市場環境與今（2026）年類似，領漲風格在成長、價值與防禦風格之間快速輪動。以羅素1000指數為例，兩段歷史區間共22個季度中，成長、價值與防禦領漲季度分別占45%、41%、14%，顯示單一風格難以持續帶領股市上漲。

觀察今年美股表現，第1季至第3季領漲風格依序為價值、成長及防禦，同樣反映市場領漲風格快速輪動。此外，風格間報酬亦出現明顯差距，以第1季為例，價值股上漲1.6%，成長股下跌9.9%，兩者報酬差距達11.5個百分點；同期大盤指數下跌4.5%，價值股領先大盤6.1個百分點；進一步顯示若能有效捕捉領漲風格，便有望創造報酬顯著高於其他風格及大盤的機會。

美股 布局 國泰

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